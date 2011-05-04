9mln - 9mln.com

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Друзья, здравствуйте!
Нашел интересный сайт 9mlm
Старт проекта состоялся 28.09.2017
по сути, обычная система взаимопомощи, или распределения средств между участниками, но какие увидел преимущества
1.
Сайт сделан качественно, негласно от одних известных создателей
2.
Сайт является просто кабинетом, взломать невозможно, деньги сразу распределяются между участниками.
3.
Низкий вход - всего 3 доллара.
4.
Большое количество подключенных платежных систем, можно выбрать любую, все остальное происходит на авомате
а) рубли
б) доллары
5.
Деньги можно получать с 8-ми уровневой глубины
6.
Все операции проводятся автоматически, ничего потверждать вручную не нужно.
На сайте размещён удобный калькулятор расчёта прибыли
Оригинальность названия:
Почему проект называется 9mln?
Всё очень просто! За всю сознательную жизнь, среднестатистический человек заработает около 9 миллионов рублей.
Мы вам предлагаем заработать их гораздо быстрее, легче, а фактически - на полном автомате,
при минимальнейших ваших первоначальных действиях!
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Всем успехов и профита
!