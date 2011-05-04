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9mln - 9mln.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Имя: Дмитрий
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9mln - 9mln.com
Я не админ, информация размещена для ознакомления и не призывает к действиям

Друзья, здравствуйте!

Нашел интересный сайт 9mlm

Старт проекта состоялся 28.09.2017



по сути, обычная система взаимопомощи, или распределения средств между участниками, но какие увидел преимущества

1. Сайт сделан качественно, негласно от одних известных создателей

2. Сайт является просто кабинетом, взломать невозможно, деньги сразу распределяются между участниками.

3. Низкий вход - всего 3 доллара.

4. Большое количество подключенных платежных систем, можно выбрать любую, все остальное происходит на авомате

а) рубли



б) доллары



5. Деньги можно получать с 8-ми уровневой глубины

6. Все операции проводятся автоматически, ничего потверждать вручную не нужно.

На сайте размещён удобный калькулятор расчёта прибыли



Оригинальность названия:

Почему проект называется 9mln?

Всё очень просто! За всю сознательную жизнь, среднестатистический человек заработает около 9 миллионов рублей.

Мы вам предлагаем заработать их гораздо быстрее, легче, а фактически - на полном автомате,
при минимальнейших ваших первоначальных действиях!

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Всем успехов и профита!
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Последний раз редактировалось dimkaoinvest; Сегодня в 13:26.
dimkaoinvest на форуме  
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