BITCOINCASH TRADING LIMITED - bitcoincash.trading

Используйте любой шанс, чтобы получить преимущество. Наш бизнес построен так. Когда была вилка Биткойна, мы видели в ней шанс стать сильнее и успешнее конкурентов. Мы ориентируемся много лет на биткойнскую торговлю, и мы один из первых осознали грандиозные перспективы Биткойн Кэш (BCC). Мы видели свет и силу валют, которые равны по важности там, где другие не нашли преимуществ.
Взаимодополняемость двух великих криптово-моментов настоящего - новая возможность торговли на криптовалютных обменах этой парой криптовалюты для Биткоинкаш Трейдинг.
+Планы nvestment :
Цитата:
Основные 150% после 1 дня
Инвестировать
ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ ВАША ПРИБЫЛЬ
ПЛАН 1 $ 10 - $ 500 104%
ПЛАН 2 $ 501 - $ 1000 106%
ПЛАН 3 $ 1001 - $ 5000 108%
ПЛАН 4 $ 5001 - $ 10000 115%
ПЛАН 5 $ 10001 - $ 12000 125%
ПЛАН 6 $ 12001 - $ 25000 130%
ПЛАН 7 $ 25001 - $ 50000 135%
ПЛАН 8 $ 50001 - $ 100000 150%
Продвинутый 340% через 4 дня
Инвестировать
ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ ВАША ПРИБЫЛЬ
ПЛАН 1 $ 10 - $ 500 125%
ПЛАН 2 $ 501 - $ 1000 130%
ПЛАН 3 $ 1001 - $ 5000 135%
ПЛАН 4 $ 5001 - $ 10000 150%
ПЛАН 5 $ 10001 - $ 12000 210%
ПЛАН 6 $ 12001 - $ 25000 240%
ПЛАН 7 $ 25001 - $ 50000 260%
ПЛАН 8 $ 50001 - $ 100000 340%
Средний 660% через 8 дней
Инвестировать
ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ ВАША ПРИБЫЛЬ
ПЛАН 1 $ 10 - $ 500 160%
ПЛАН 2 $ 501 - 1000 $ 180%
ПЛАН 3 $ 1001 - $ 3000 200%
ПЛАН 4 $ 3001 - $ 6000 290%
ПЛАН 5 $ 6001 - $ 12000 350%
ПЛАН 6 $ 12001 - $ 25000 420%
ПЛАН 7 $ 25001 - $ 50000 460%
ПЛАН 8 $ 50001 - $ 100000 660%
Предприятие 1000% через 12 дней
Инвестировать
ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ ВАША ПРИБЫЛЬ
ПЛАН 1 $ 10 - $ 500 210%
ПЛАН 2 501 долл. США - 1000 долл. США 245%
ПЛАН 3 $ 1001 - $ 3000 270%
ПЛАН 4 $ 3001 - $ 6000 375%
ПЛАН 5 $ 6001 - $ 12000 500%
ПЛАН 6 $ 12001 - $ 25000 640%
ПЛАН 7 $ 25001 - $ 50000 700%
ПЛАН 8 $ 50001 - $ 100000 1000%