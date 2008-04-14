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BITCOINCASH TRADING LIMITED - bitcoincash.trading

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
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Старый Сегодня, 13:20
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,388
Благодарностей: 2,970
Записей в блоге: 1
УГ: 23
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
BITCOINCASH TRADING LIMITED - bitcoincash.trading
Я не админ !!!

Старт 28/09/2017

Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney,AdvCash

Новый проект: BITCOINCASH TRADING LIMITED



Минимальный вклад $10

Рефские до 5%

Вывод типа Ручной вывод

SSL зашита от Comodo CA Limited

DDoS зашита от CloudFlare


Описание программы
Цитата:
О КОМПАНИИ
BitcoinCash Trading Limited

Используйте любой шанс, чтобы получить преимущество. Наш бизнес построен так. Когда была вилка Биткойна, мы видели в ней шанс стать сильнее и успешнее конкурентов. Мы ориентируемся много лет на биткойнскую торговлю, и мы один из первых осознали грандиозные перспективы Биткойн Кэш (BCC). Мы видели свет и силу валют, которые равны по важности там, где другие не нашли преимуществ.
Взаимодополняемость двух великих криптово-моментов настоящего - новая возможность торговли на криптовалютных обменах этой парой криптовалюты для Биткоинкаш Трейдинг.
+Планы nvestment :
Цитата:
Основные 150% после 1 дня

Инвестировать
ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ ВАША ПРИБЫЛЬ
ПЛАН 1 $ 10 - $ 500 104%
ПЛАН 2 $ 501 - $ 1000 106%
ПЛАН 3 $ 1001 - $ 5000 108%
ПЛАН 4 $ 5001 - $ 10000 115%
ПЛАН 5 $ 10001 - $ 12000 125%
ПЛАН 6 $ 12001 - $ 25000 130%
ПЛАН 7 $ 25001 - $ 50000 135%
ПЛАН 8 $ 50001 - $ 100000 150%

Продвинутый 340% через 4 дня

Инвестировать
ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ ВАША ПРИБЫЛЬ
ПЛАН 1 $ 10 - $ 500 125%
ПЛАН 2 $ 501 - $ 1000 130%
ПЛАН 3 $ 1001 - $ 5000 135%
ПЛАН 4 $ 5001 - $ 10000 150%
ПЛАН 5 $ 10001 - $ 12000 210%
ПЛАН 6 $ 12001 - $ 25000 240%
ПЛАН 7 $ 25001 - $ 50000 260%
ПЛАН 8 $ 50001 - $ 100000 340%

Средний 660% через 8 дней

Инвестировать
ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ ВАША ПРИБЫЛЬ
ПЛАН 1 $ 10 - $ 500 160%
ПЛАН 2 $ 501 - 1000 $ 180%
ПЛАН 3 $ 1001 - $ 3000 200%
ПЛАН 4 $ 3001 - $ 6000 290%
ПЛАН 5 $ 6001 - $ 12000 350%
ПЛАН 6 $ 12001 - $ 25000 420%
ПЛАН 7 $ 25001 - $ 50000 460%
ПЛАН 8 $ 50001 - $ 100000 660%

Предприятие 1000% через 12 дней

Инвестировать
ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ ВАША ПРИБЫЛЬ
ПЛАН 1 $ 10 - $ 500 210%
ПЛАН 2 501 долл. США - 1000 долл. США 245%
ПЛАН 3 $ 1001 - $ 3000 270%
ПЛАН 4 $ 3001 - $ 6000 375%
ПЛАН 5 $ 6001 - $ 12000 500%
ПЛАН 6 $ 12001 - $ 25000 640%
ПЛАН 7 $ 25001 - $ 50000 700%
ПЛАН 8 $ 50001 - $ 100000 1000%

И еще планы ...

+ Whois

Цитата:
Registrar:
PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM
Registration Date:
2017-08-15
Expiration Date:
2018-08-15
Updated Date:
2017-08-15
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
albert.ns.cloudflare.com
lucy.ns.cloudflare.com
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 189587938
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U16253051 (BitcoinCash Trading Limited)
Amount: 120 USD
Memo: fd3e02029887a4ef69d2602ebd3e903a ref. # 2688
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 13:23.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 13:29
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 15,054
Благодарностей: 6,292
УГ: 59
КП: 0.136
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: BITCOINCASH TRADING LIMITED - bitcoincash.trading
поздновато, Батенька
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
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