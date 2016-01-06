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[Pre-ICO][ICO] AlfaToken платформа для создания токенов для ICO 29.09.17 - 29.10.17

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Старый Сегодня, 13:13
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 5,071
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КП: 0.252
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[Pre-ICO][ICO] AlfaToken платформа для создания токенов для ICO 29.09.17 - 29.10.17
Сайт проекта https://www.alfatoken.com/
Старт Pre-ICO - 29 сентября
Окончание Pre-ICO - 29 октября

Создавайте ваши собственные токены и смарт-контракты для ICO на Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, NEM, Ethereum Classic, Waves, BitShares



Pre-ICO, ICO: пользователи могут создавать свои собственные токены и смарт-контракты для Pre-ICO и ICO кампаний в разных сетях блокчейн без навыков программирования. Поддерживается блокчейнами на Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, NEM, Ethereum Classic, Waves, BitShares. Пользователи могут выбрать blockchain и оплатить услугу после получения инвестиций. Без дополнительных разработчиков!!



Пользовательский интерфейс
Создание смарт-контрактов так просто как заполнение формы. Пользователи вводят всю необходимую информацию в форму, нажимают кнопку "создать" и все создается: создан, протестирован и развернут смарт-контракт!



Другие функции
Пользователи могут создавать свои собственные токены за 3 минуты, выбрав одну из 7 blockchain сетей. Надеемся, что наш сервис будет полезен для сообщества!

Наша долгосрочная цель заключается в предоставлении простого в использовании сервиса для создания токенов и смарт-контрактов для любого вида деловых отношений. Первый случай использования-это услуга для первоначального предложения монет (ICO). Мы построим экосистему услуг, помогающих стартапам подготовиться к Pre-ICO и ICO с технической точки зрения. Клиенты получат возможность выпускать свои собственные токены и создавать смарт-контракты для ICO на разных блокчейнах по их выбору, в том числе Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, NEM, Ethereum Classic, Waves, and BitShares. Не требуется навыков программирования и весь процесс выпуска займет всего несколько минут. AlfaToken также предлогает клиентам услугу автоматизации распределения токенов инвесторам в случае, если они готовы собирать инвестиции в различных криптовалютах, а также услугу, помогающую запускать и управлять реферальными программами.



Детали ICO

Распределение токенов:
​Создано на Ethereum 100 million ALFA токенов:
Выделено для Pre-ICO 30 million (30%);
Выделено для ICO 30 million (30%);
Зарезервировано для баунти программы 5 million (5%).

Старт Pre-ICO - 29 сентября
Окончание Pre-ICO - 29 октября

Бонусы:

Первая неделя: 40%
Вторая неделя: 30%
 Третья неделя: 20%
Четвертая неделя: 10%

Для вклада: 0xcD43952250da390018610365ac998218967C7178

​Не посылайте деньги через обменники и биржи, используйте ERC20 совместимые кошельки, такие как MyEtherWallet, MetaMask, Mist, Parity.

Цена: 1 ALFA = 0,002 ETH
1 ETH = 500 ALFA

Минимальная покупка: 50 ALFA (0,1 ETH)

Сайт: https://www.alfatoken.com/
WhitePapers: https://drive.google.com/file/d/0B17...ew?usp=sharing
https://twitter.com/alfatoken
https://t.me/alfatoken1
https://www.reddit.com/user/alfatoken/
Email: info@alfatoken.com

добавлено через 1 минуту
Ссылка на официальную баунти программу: https://docs.google.com/document/d/e...NLM5mt646m/pub
Баунти Программа
Мы можем предложить обширную и щедрую баунти программу. Мы готовы инвестировать в нашу поддержку 5% от общей эмиссии наших монет (5 000 000 ALFA монет)!!
Подписная кампания на Bitcointalk.org: 1 500 000 ALFA
Перевод на другие языки и СММ (социальный медиа маркетинг): 1 000 000 ALFA
Публикации в блогах и медиа: 800 000 ALFA
Кампания Facebook: 500 000 ALFA
Кампания Twitter: 500 000 ALFA
Кампания Reddit: 500 000 ALFA
Конкурс мемов о проекте Alfatoken: 200 000 ALFA
__________________
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
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