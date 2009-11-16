dnk1984 Интересующийся

Имя: Денис Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 01.08.2017 Сообщений: 173 Благодарностей: 9 УГ: 0 КП: 0.027

Federal Telecom - осторожно, мошенники!

«Кто дает себя обмануть – его обманут» - гласит народная мудрость. С этим нельзя не согласиться. Сотни отзывов в рунете посвящены многочисленным способам «развода» людей на деньги и ухода мошенников от ответственности. Однако, у пользователей всемирной паутины лимит доверия, видно, не исчерпал себя и люди все также дают себя обмануть, ведутся на красивую картинку, манящий текст и потом плачут, как говорится, крокодиловыми слезами. Давайте же внесем свою песчинку в миллионную армию негативных отзывов о мошеннических сайтах Рунета и, продолжая серию обзоров об интернет-мошенниках, расскажем в настоящей статье о таком чисто мошенническом сайте как «Федерал Телеком»

В чем суть «развода»



Главная суть Federal Telecom состоит, на мой взгляд, в целевой аудитории. Ну, какой, скажите, на милость, мало-мальски подкованный в компьютерных делах современный человек поверит в то, что интернет-трафиком можно поделиться и получить за это деньги??! Бред. Сразу о той же целевой аудитории. Допускаю что не все, читающие эту статью знают, что означает такое премудрое слово «трафик». А означает оно то, сколько интернета ваш провайдер (т.е. лицо у которого Вы купили интернет) дал этого самого интернета Вам в пользование. Это если самыми простыми словами. Итак, вернемся к целевой аудитории. Естественно, данный сайт рассчитан на тех, кто ничего не понимает в компьютерах, интернете, сетях и так далее, господа, и тому подобное. И, конечно, такие люди обязательно поведутся на такую уловку как «взять да поделиться своим интернетом да еще и получить за это «денежку». Поспешу оговориться. Пока в моем мозгу рождалась данная статья, название сайта немного видоизменилось и из Federal Telecom перепрыгнуло в Global Telecom. Чем создателям не понравилось старое название непонятно, но, наверное, все из-за тех, же негативных отзывов. Но будем обо всем по порядку.



Внешний вид сайта



Очень красивая, хорошо оформленная и довольно привлекательная оболочка сайта, которая конечно «загипнотезирует» любого неискушенного пользователя. Сразу что бросается в глаза – это, что называется, детская игра, найди десять отличий. Вверху сайта фигурирует название Global Telecom, а в низу, где вся контактная информация компании Federal Telecom. Что это? Невнимательность создателей или так торопились, что и внимание не обратили? Грубая работа, надо отметить.

Что предлагают мошенники?



Создатели данного сайта предлагают Вам заработать деньги примерно таким способом: Цитата: «ОАО «Глобал Телеком» арендует у Вас интернет-трафик на короткий срок для расширения своей коммуникационной сети. Наша сеть распределяет передачу данных через тысячи компьютеров и мобильных устройств по всему миру. Благодаря обычным людям, мы обеспечиваем высокую скорость передачи, а главное сохранность и безопасность данных для компаний-партнёров. Наши клиенты - крупнейшие компании в СНГ».

Тут же приведены логотипы крупнейших организаций, работающих с данным сервисом, что конечно, подкупает доверие. Чтобы вступить в отношения с сайтом и начать зарабатывать, пользователю необходимо пройти регистрацию на сайте или войти через привязку аккаунтов в социальных сетях: ВК, Mail.ru, Facebook, ОK. Войти через социальные сети, несомненно, удобнее, но оставлять свои данные мошенникам крайне нежелательно, поэтому кто все, же желает рискнуть и вступить в отношения с данным сайтом, рекомендую регистрироваться обычным способом.



Собственно говоря, кроме этого больше на данной странице ничего нет, кроме отзывов, которые, несомненно, купленные и говорят только в пользу данного сервиса.



Указание разработчиками наименование компании и лицензии является чистейшей липой, что можно легко проверить, перейдя на сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Никакой лицензии № ДС0001317 от 24.03.2006 года в данном реестре нет, и название лицензиата тоже. Выводы делать Вам.



Несколько слов пользовательскому соглашению. Можно сказать, что оно не о чем. Создатели пытаются сделать вид, что данным соглашением обеспечивают себе безопасность в рамках правового поля в случае вопросов государственных органов к пользователю о способах получения данного дохода. На самом деле им это не нужно, и бояться нечего, в данном случае. Очередной ход данного сайта чтобы пустить Вам «пыль в глаза» и «уговорить» вступить с ними в некие отношения.



Указанный адрес ул. Жуковского, 63, Санкт-Петербург, Россия, 191036даже и рассматривать не будем, но если не лень, можете проверить по названию компании на сайте МИФНС России . Сомневаюсь, что Вы там что-то найдете.



Ну и последний штрих так сказать, прежде чем перейти к основному описанию «развода». Адрес службы поддержки. Данного адреса просто не существует. Если Вы отправите письмо поданному адресу, Вам ответят, но ответ будет следующего содержания:

Цитата: Отчет о недоставке письма на другой адрес (не Яндекс) Письмо отправлено на несуществующий адрес Думаю, комментарии излишни.



Теперь настало время перейти к тому, как же начать зарабатывать на Федерал Телеком – то есть к созданию аккаунта.



Тут ничего нового и особого сложного нет. Кликаете на кнопку «Создать новый аккаунт», система автоматически присваивает Вам новый логин и переводит на страницу собственно заработка. Вам предлагается сдать интернет на 60,75,90 секунд. Суммы дохода соответственно – 12000, 16000, 20000 тысяч рублей. Кликаете снова и сервис выдает очередную заманиловку – вид того, что происходит определенный процесс по распределению трафика. По его завершению сервис уведомляет нас следующими словами: Цитата: Трафик успешно распределен. Благодарим за сотрудничество!Успейте забрать ваш бонус. До конца осталось: 2 часа 58 минут 32 секунд .

Также Вас уведомляют, что вы заработали определенное количество тысяч рублей и чтобы их вывести ( ВНИМАНИЕ! САМОЕ ГЛАВНОЕ! ) Вам нужно оплатить услуги системы в размере 0,5% от заработанной суммы, примерно, в разрезе от 200 до 500 рублей. Без данной оплаты вывести средства не представляется возможным.



Обратите внимание, данное условие не оговаривалось нигде, кроме как тогда, когда Вы уже настроены на реальный вывод средств. Шанс получить 12 тысяч рублей за 5 минут, конечно, многим затмят разум и 50% из всех дошедших до этого этапа кинуться списывать в пользу мошенников эти несчастные 200 -300 рублей. Мошенники используют для сбора средств е пэй – будьте уверены это 100% мошеннический сайт.



Данный занимательный проект был создан уже известным лохотронщиком на просторах Рунета, известным как KotoFox. Его «перу» принадлежат также: Инна Соловей . При сравнении сайтов можно провести определенную параллель и выявить один и тот же почерк сайтостроения этих двух сервисов. Несомненно, данный продвинутый пользователь сети является талантливым программистом, если из его головы выходят подобные вещи. Однако, весь его талант направлен не в ту сторону. Может, стоит задуматься тем, кто занимается подобными вещами, чтобы найти и направить данного деятеля в нужное русло? Камень в огород государственных органов, которые, на данный момент, бездействуют, если подобные лохотроны как грибы растут на необъятных просторах Рунета и занимаются безнаказанным выкачиванием денег из наших с Вами кошельков.



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Автор dnk1984)

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru

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