[ICO] BIT-x – Децентрализованная платформа криптовалютной торговли 30.09- 16.11.2017

1. Описание ICO
BIT-x - это децентрализована биржа криптовалют на основе вашего собственного блокбастера. Здесь вы можете покупать, продавать или обменивать свои криптовалюты на другие или на фиатные деньги.
BIT-x имеет собственную платформу, основанную на блок-боксе с неограниченным количеством монет. Для работы с нашей биржей мы используем собственный клиент, разработанный с использованием открытого кода. Для стран, где криптовалюты запрещены, существует встроенный протокол SSN (TOR). Клиент использует автоматическое изменение порта, чтобы гарантировать, что сеть не заблокирована.
Поскольку вся сеть децентрализована, сеть поддерживается клиентскими компьютерами и средствами майтинга. Кроме того, наш алгоритм позволяет нам использовать майнинг-мощности вместе с алгоритмом dagger-hashimoto, который позволяет нам работать на CPU и GPU.
Как это будет работать:
Деньги хранятся в мультивалютном кошельке клиента
Обмен происходит с вашими собственными монетами BIX с записью информации об ордере.
Когда майнер подтверждает заказ, часть валюты замерзает
Обмен валюты осуществляется только при выполнении заказа
2. Выгода для покупателей токенов:
Токены будут доступны для торговли на криптобиржах
3. Дивиденды и вознаграждения
70% дохода будет распределяться среди держателей в соотношении количества токенов. Минимальное количество токенов для получения дохода - 30.
4. Детали ICO/PreICO
ICO:
Символ - BIX;
Максимальная цель - 20 000 ETH;
Минимальная цель - нет;
Начнется 30 сентября 2017 года и завершиться 16 ноября 2017 года.
Покупка: 1 BIX токен включает 100 BIXCOIN
Структура токена: 1 токен = 100 BIXCOIN
Стоимость токена: 1 доллар за токен (+скидки)
Минимальная покупка на одного человека: 1 токен
Максимальная покупка на человека: 4,500,000 токенов
Общее количество токенов - 10 000 000;
Распределение токенов:
Распределение средств:
5. Описание баунти компании
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Нет баунти компании
6. Сайт, WhitePaper, контакты.
https://bit-x.io/waterpaperBtX.pdf
https://bit-x.io/
https://twitter.com/bitx_ico
https://bit-x.io/