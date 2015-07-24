Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,405 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO] BIT-x – Децентрализованная платформа криптовалютной торговли 30.09- 16.11.2017

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:06
#1
Любитель
 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 677
Благодарностей: 48
УГ: 1
КП: 0.061
подарки
[ICO] BIT-x – Децентрализованная платформа криптовалютной торговли 30.09- 16.11.2017

1. Описание ICO

BIT-x - это децентрализована биржа криптовалют на основе вашего собственного блокбастера. Здесь вы можете покупать, продавать или обменивать свои криптовалюты на другие или на фиатные деньги.

BIT-x имеет собственную платформу, основанную на блок-боксе с неограниченным количеством монет. Для работы с нашей биржей мы используем собственный клиент, разработанный с использованием открытого кода. Для стран, где криптовалюты запрещены, существует встроенный протокол SSN (TOR). Клиент использует автоматическое изменение порта, чтобы гарантировать, что сеть не заблокирована.

Поскольку вся сеть децентрализована, сеть поддерживается клиентскими компьютерами и средствами майтинга. Кроме того, наш алгоритм позволяет нам использовать майнинг-мощности вместе с алгоритмом dagger-hashimoto, который позволяет нам работать на CPU и GPU.

Как это будет работать:
Деньги хранятся в мультивалютном кошельке клиента
Обмен происходит с вашими собственными монетами BIX с записью информации об ордере.
Когда майнер подтверждает заказ, часть валюты замерзает
Обмен валюты осуществляется только при выполнении заказа



2. Выгода для покупателей токенов:
Токены будут доступны для торговли на криптобиржах


3. Дивиденды и вознаграждения
70% дохода будет распределяться среди держателей в соотношении количества токенов. Минимальное количество токенов для получения дохода - 30.

4. Детали ICO/PreICO


ICO:
Символ - BIX;
Максимальная цель - 20 000 ETH;
Минимальная цель - нет;
Начнется 30 сентября 2017 года и завершиться 16 ноября 2017 года.

Покупка: 1 BIX токен включает 100 BIXCOIN
Структура токена: 1 токен = 100 BIXCOIN
Стоимость токена: 1 доллар за токен (+скидки)
Минимальная покупка на одного человека: 1 токен
Максимальная покупка на человека: 4,500,000 токенов

Общее количество токенов - 10 000 000;
Распределение токенов:




Распределение средств:


5. Описание баунти компании.

Нет баунти компании

6. Сайт, WhitePaper, контакты.

https://bit-x.io/waterpaperBtX.pdf
https://bit-x.io/
https://twitter.com/bitx_ico
https://bit-x.io/
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
Jeff Jeff на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[pre-ICO/ICO] MOLD - децентрализованная игровая платформа 01.10.17-09.01.18 kislov ICO 0 Сегодня 00:53
[pre-ICO][BOUNTY] DOVU Платформа криптовалютной мобильности 3.10.17-17.10.17 BiziAlen ICO 0 26.09.2017 11:48
Децентрализованная платформа для покера Acebusters запустила ICO Alcest Горячие новости криптовалют 0 22.09.2017 13:42
Прибыль $228.000.000 всего за несколько месяцев криптовалютной торговли Denver10 Новости криптовалют 0 11.07.2017 17:28
Децентрализованная платформа для голосования CryptoVoter Frend Новости криптовалют 0 28.09.2015 13:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар x66
Подставление заголовка темы при ответе
От x66 в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар bvn
Участники и результаты конкурса "Револьвер 3". Этап 23. Завершен
От bvn в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватар Vovan
Вы хотите стать миллионером?
От Vovan в разделе «Стратегия успеха»
Аватар Aerosvit
Forexicreg - forexicreg.com - 100% рефбек
От Aerosvit в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
ДУ. Консервативная стратегия на рынке FORTS. Доходность ~50%. Риск~0
От Stock Master в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
World Global Invest - www.worldglobalinvest.com
От strateg в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
424,405
Тем
491,238
Сообщений
12,246,217

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram