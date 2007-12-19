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Инструменты для участия в баунти кампаниях

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Старый Сегодня, 12:51
#1
Форекс-блогер
 
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Инструменты для участия в баунти кампаниях
Важно: 90% всех рекламных кампаний ведутся на форуме bitcointalk.org, еще около 10% на сайтах проектов, поэтому избежать регистрации на этом форуме вам не удастся.


Итак, друзья, пришло время рассказать о том, какие инструменты вам понадобятся для участия в баунти кампаниях. Речь конечно же пойдет не о разводном ключе или стамеске, а о более возвышенных вещах.
Итак, погнали:
1. Аккаунты в Твиттер (самый популярный инструмент) и Фейсбук.
В ФБ достаточно просто набрать друзей, сделать это можно по поисковым запросам. Действует ограничение в 5000 друзей, для того чтобы набирать дальше нужно переходить в формат страницы.

В Твиттере сложнее набирать фолловеров – немного другой алгоритм. Конечно, есть группы взаимного фолловинга, но лучше сразу купить аккаунт с подписчиками и возрастом или же накрутить их, заработав или купив лайки на фастфрилайк или босслайк. Более подробно расписано здесь.

Обращаю внимание: от количества френдов и фолловеров часто зависит размер вашего баунти. Если у вас 300 фолловеров - это одно, а если 3000 и больше – совсем другое. Но тут тоже нужно все смотреть по условиям конкретной программы, некоторые не делают таких градаций и достаточно иметь нижний минимальный предел, который чаще всего составляет 150-300 фолловеров или френдов.

Возраст акка– чаще всего от 2 месяцев, но бывает, что требуют и год.

Еще одно – читайте внимательно условия акций. В некоторых проектах не допускают ньюбов (новичков) и участие возможно только для участников форума со статусом от Джуниор мембер (о статусах на bitcointalk.org, надеюсь, скоро расскажу более детально).

Не делайте мультирег или делайте аккуратно. Вас не только могут исключить из участия в конкретной баунти кампании, но и типа занести в черный список форума, как читера. Это все зависит от личности баунти менеджера, который ведет кампанию. Парочка таких на форуме точно есть.

На этом пока все, добавляйтесь в подписчики, продолжение следует…
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Последний раз редактировалось kislov; Сегодня в 13:02.
kislov на форуме  
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Метки
криптовалюта, криптовалюты, твиттер, фейсбук
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