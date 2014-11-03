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Какую пользу мы получаем от продукции Blockchain?

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Аватар Александра 81
 
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Какую пользу мы получаем от продукции Blockchain?
Хотя и достигли немалого,
основное еще впереди.



В нынешнюю эпоху эволюции blockchain появилась новая концепция: токенизация. Токенизация является неотъемлемой частью технологии blockchain, которая служит для идентификации платформы и ее доступности.

Мощность токенов


Каждая блокчейн платформа оснащена токенами, называемыми монетами, маркерами или криптовалютными акциями. Биткоин - это токен, как и Litecoin, Dash и другие валюты, которые работают на платформах блокчейн приложений. В то время как маркеры могут представлять деньги, как и в случае вышеизложенного, они могут также представлять другие вещи.


Спрос на конкретный продукт blockchain обычно является основным определяющим фактором стоимости и возможной рыночной цены его токена. Вот почему существует разница в ценах на различные альткойны в этой инновационной среде. Например, биткойн более охотно принимается торговцами, чем Litecoin, и, следовательно, более ценен.

Сила позади Эфириума


Ethereum, несмотря на то, что после многих пожилых альткоинов остается третьей самой ценной цифровой монетой, существовавшим только за биткойном и его недавней вилкой, Bitcoin Cash.

Значение Ethereum во многом определяется спросом на его платформу разработчиками распределенных приложений (dApp). Многие из этих разработчиков выдают криптовалютые акции, чтобы предоставлять доступ к их услугам, в основном создавая свои собственные платформы блокчейн приложений в сети Эфириума. Во многих случаях разработчики продают свои жетоны как часть первоначального предложения монет (ICO), и они обычно принимают токен Ethereum «эфир» в качестве оплаты. По сути, органическая ценность данного токена или криптовалюты определяется не только функциональностью, но и спросом на ее продукт blockchain.

Блокированные цепи и их жетоны


Существует множество продуктов технологии blockchain, предлагающие различные решения актуальных проблем. Многие еще находятся в разработке. Ниже приведены примеры продуктов блокчейн платформы и их действия:

Steemit


Steemit - это социальная сеть, которая вознаграждает всех своих пользователей токенами STEEM. Он используется для награждения создателей контента и кураторов лучшего контента на сайте.

Dash


Dash, который обозначает «Digital Cash», является развилкой Bitcoin, настроенной на большую конфиденциальность и мгновенные транзакции. Маркер платформы называется DASH. Даш также самофинансируется через свою собственную блокчейн платформу (часть вознаграждений за добычу новой партии монет идет на развитие валюты) и имеет модель рабочего управления.

ZCash


Токен для Zcash называется ZEC. ZCash - это криптовалюта, которая выросла из проекта Zerocoin. Ее целью является улучшение анонимности пользователей Bitcoin. Выплаты Zcash публикуются в публичной базе блокчейна, но пользователи могут использовать необязательные функции конфиденциальности, чтобы скрыть отправителя, получателя и сумму транзакции.

WishKnish


WishKnish - это сеть сообществ социальных рынков, позволяющая своим пользователям создавать витрины для различных видов услуг. Платформа дает возможность потребителям, заинтересованным в поиске продуктов, услуг и сообществ, которые соответствуют их потребностям. Участие в мероприятиях вознаграждается персональным токеном платформы, Knish.

LAToken


LAToken - это платформа токенизации активов, которая позволяет пользователям конвертировать материальные активы, такие как недвижимость или драгоценные произведения искусства, в криптовалютные акции, тем самым делая их продаваемыми во фракциях. Знак, который поддерживает платформу LAToken, - это LAT.

В завершение


Вышеупомянутые проекты являются лишь малой частью представителей многочисленной группы криптовалют и платформ, которые они представляют. В то время как первые три являются хорошо зарекомендовавшими себя монетами, попавшими на платформы ведущих бирж, остальные все еще находятся на стадии развития.

Сила и идентичность продукта blockchain чаще всего представлены характеристиками его токена. Однако, хотя эти маркеры и воспринимаются как отдельные, самостоятельные активы, предлагая доступ к услугам или решениям, предоставляемым их резидентными платформами, они также удваиваются как инвестиционные инструменты и возможности для вкладчиков в зависимости от того, насколько сообщество ценит свои платформы и применяет технологии blockchain в действии. А вы уже пользуетесь продукцией блокчейн? Можете поделиться своими впечатлениями и выводами?


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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