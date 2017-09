myhyipsnet Профессионал

FAST FOUNDS - fastfounds.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 29/09/2017



языки: EN



Новый проект: FAST FOUNDS

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

The FastFounds.com trading platform is offered by FAST FOUNDS MARKETS LIMITED. A UK based company with its offices located in the city of London. The company is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) to offer Contracts For Difference (CFD). The company is a rapidly growing CFD provider and currently offers its portfolio of over 2000 instruments. FAST FOUNDS MARKETS LIMITED is a subsidiary of FAST FOUNDS MARKETS LIMITED; a company listed on AIM, one of the equity markets of the London Stock Exchange, and headquartered in Haifa.

Перевод с Google: (RU)

Цитата: Торговая платформа FastFounds.com предлагается FAST FOUNDS MARKETS LIMITED. Британская компания со своими офисами, расположенными в Лондоне. Компания уполномочена и регулируется Управлением по финансовому поведению (FCA) для предоставления Контрактов на разницу (CFD). Компания является быстро растущим поставщиком CFD и в настоящее время предлагает свой портфель более 2000 инструментов. FAST FOUNDS MARKETS LIMITED является дочерней компанией FAST FOUNDS MARKETS LIMITED; компания, зарегистрированная на AIM, одном из фондовых рынков Лондонской фондовой биржи и со штаб-квартирой в Хайфе. + Планы:

Цитата: 120% after 1 day , 150% after 2 days , 200% after 3 days , 500% after 5 days



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $25

* Реф. программа: 5%

* DDoS защита: CloudFlare

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: PositiveSSL Multi-Domain - COMODO CA Limited

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: tina.ns.cloudflare.com

Name Server: aiden.ns.cloudflare.com



IP Location: - Georgia - Atlanta - Namecheap Inc.



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-09-24 - Expires on 2018-09-24 - Updated on 2017-09-28

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 500 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U16280976. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to www.fastfounds.com User MYHYIPSNET.. Date: 08:51 29.09.17. Batch: 189581093.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

