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Xiaomi инвестирует $4 млн в индийскую социальную сеть ShareChat

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Xiaomi инвестирует $4 млн в индийскую социальную сеть ShareChat


Sharechat, индийская социальная сеть позволяющая создавать и обмениваться контентом, сегодня сообщила о привлечении $15 млн финансирования от китайского производителя смартфонов Xiaomi совместно с инвестиционным фондом Shunwei Capital.
Привлеченные инвестиции позволили оценить компанию в $70 млн и будут потрачены на улучшения качества соц сети, добавление новых языков, расширение команды инженерами и разработчиками, а также на разработку приложения для iOS для Apple устройств.
Мы верим в ShareChat, так как видим огромные возможности рынка. Более того, мы считаем, что это лучшая команда, которая знает что делать и в какую сторону развиваться. Платформа является достаточно мощной и способна собрать гораздо больше индийцев, нежели 4 миллиона, - прокомментировал Маянк Хандужа, партнер Shunwei Capital.
Sharechat в настоящее время доступно на 10 языках, включая хинди, малаялам, маратхи, гуджарати, телугу и бходжпури (распространённый в штатах Бихар, Джаркханд). Он насчитывает более четырех миллионов активных пользователей ежемесячно, которые пишут как минимум 800 тысяч сообщений ежедневно и это количество растет в среднем на 15% в месяц.

Фарид Асан, исполнительный директор и основатель Sharechat отказался от комментариев, но кратко заявил о том, что будет смотреть в сторону монетизации платформы только после достижения 25 миллионов пользователей. Xiaomi выпустит пресс-релиз после полного заключения сделки.

Напомню, что с момента своего основания, стартап привлек около $20 миллионов капитала от Lightspeed India Partners и Venture Highway.

Специально для MMGP.RU

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