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[ICO][BOUNTY] Betstreak – казино на блокчейн 01-31.10.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Форекс-блогер
 
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[ICO][BOUNTY] Betstreak – казино на блокчейн 01-31.10.2017
Онлайн-азартные игры могут вырасти до 58 миллиардов долларов США к 2018 году. В настоящее время менее 5% рынка поддерживают криптовалюты в качестве способа оплаты.


Betstreak стремится вывести онлайн-криптовалютные игры на совершенно новый уровень, объявив о своем намерении построить API-интерфейс Multi-Coin Platform (MCPA).
Это позволит игрокам использовать разные криптоконверсии, чтобы играть в слоты, настольные игры, покер и спортивную книгу.
Запущенный в августе 2016 года, Betstreak с тех пор вырос, чтобы стать признанным одним из 10 лучших казино, перечисленных в AskGamblers.
Это первое лицензированное казино, участвующее в первом монете, предлагающем crowdsale с амбициями, чтобы стать лидером в крипто-играх.

В течение своего первого года деятельности Betstreak набрал 3,500,000 евро и 1500 BTC на своей платформе и получил прибыль более 2150 BTC.

Доступен полный набор игр от блэкджека, баккара до игровых автоматов и дилерских игр,
Betstreak намерен расширить свой бизнес за пределами фиата и биткойн-азартных игр до широкого спектра криптовалют, включая собственный маркер Betstreak.
Это дает потенциально огромную возможность для всех участников рынка крипто-игр из-за способности криптовариантов разрешать микрокредиты и снижать транзакционные сборы.
Проект уж зарекомендовал себя как признанное лицензированное казино с полноценным рабочим продуктом,
Betstreak выделяется как один из немногих ICO, где инвесторы могут инвестировать с четким пониманием способности команды доставлять свой следующий проект и знания для правильного ведения бизнеса.
Как только MCPA будет построен, игроки Betstreak получат «шведский стол» валют, которые они могут выбрать, и наслаждаться полным игровым опытом, когда Betstreak добавляет крипто-покер и крипто-спортивную книгу в свой игровой арсенал.
Команда Betstreak считает, что ее самый большой отличительный признак среди других игорных ИОК лучше всего переживается.

Детали ICO
1 октября 2017 года Betstreak запустит свой ICO для распространения токенов Betstreak. Привлеченные средства пойдут главным образом на банкролл развития казино и платформы.
Токены могут использоваться для игры на API-интерфейсе Betstreak Multi-Coin Platform, продается обратно в казино в рамках программы распределения прибыли или торгуется на биржевых обменах.
Инвесторы могут приобрести токены Betstreak, используя 3 виды криптовалют: биткойны (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC).
В течение последних 1 года, когда Betstreak работал он получал прибыль более 2000BTC благодаря лояльной поддержке игроков.

Обменный курс
1 ETH = 1000 BST
Хард кэп: 90 000 ETH
Структура продажи токенов:
Предварительная продажа = 30% бонус - 1300 BST
Неделя 1 = бонус 20% - 1200 BST
Неделя 2 = бонус 10% - 1100 BST
Неделя 3 = бонус 5% - 1050 BST
Неделя 4 = бонус 0% - 1000 BST
Примечание: ICO может закончиться раньше, если будет собран хард кэп.
После окончания ICO, 120 000 000 BST будут распределяться пропорционально между всеми вкладчиками на основе взносов через 2 недели.
Принимаемые валюты: BTC, ETH, LTC.

Условия баунти


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