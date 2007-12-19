kislov



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[pre-ICO /ICO] TriForce Tokens – приложение для игровых платформ 01.10 -16.12.2017





Наша технология даст разработчикам новые модели доходов, уменьшит коэффициент проигрывания игроков, анализ поведения игроков и создаст новый игровой опыт для игроков, где они смогут построить империю цифровых активов.



Генерация доходов

1. Игроки могут торговать на открытом рынке

2. Игроки могут соревноваться друг с другом за вознаграждение

3. Разработчики могут стимулировать игроков к выполнению задач

4. Разработчики могут установить плату за любую транзакцию p2p

5. Транзакции происходят практически мгновенно и беспрепятственно на платформах



Три основных элемента для технологии игровых токенов TriForce



Защита игроков и разработчиков

• Сеть аутентификации для нескольких платформ для обнаружения пиратства

• Предоставить разработчикам методы для получения дохода от пиратского контента

• Большой опрос данных и отслеживание поведения, чтобы обеспечить глубокое понимание игроков

• Профили и почести активности игроков обеспечивают доверие сообщества



Совместное сотрудничество



• Игроки вознаграждаются своими сверстниками за положительное сотрудничество

• Созданы надежные профили, которые прозрачны и поддаются проверке

• Игроки получат доход, просто помогая другим



Удобный для разработчиков, быстрое развертывание



Разработчики игр проходят строгую линию между созданием достаточно качественной игры, одновременно управляя ресурсами разработки и сохраняя время и бюджет для выпуска.



Наша технология предложит разработчикам на всех платформах быстрый способ развертывания общих функций в таких играх, как турниры, трейдинг p2p и рейтинг / честность сверстников.



Плюсы для разработчиков и игроков

Одно из наших ключевых отличий от конкурентов заключается в том, что наш проект не является заменой существующих моделей доходов, а представляет собой экосистему, которая будет гармонично работать с существующими платформами, которые любят использовать разработчики и геймеры.

У разработчиков и игроков будет много уникальных возможностей для создания своего цифрового игрового богатства, что даст им гораздо более полезный игровой опыт.



Игроки, как известно, сотрудничают друг с другом, помогая друг другу достичь следующего уровня или улучшая свои навыки. Теперь они могут быть вознаграждены другими игроками с почестями.

Проект также будет бороться с ненадежными игроками или даже с мошенниками, обеспечивая уровень прозрачности через профили чести.

Мы разрабатываем инновационные способы использования блокчейн, чтобы помочь в борьбе с этим и предоставить уникальные способы для разработчиков реализовать стратегии борьбы с пиратством.



Детали краудсейла

Будет выпущено 500 000 000 фиксированных токенов (375 000 000 доступно для участников ICO)

Любые токены, не проданные в конце основного ICO, будут уничтожены, чтобы не было избыточного предложения.





$0.20 = 1 TFT



В конце основного раунда финансирования ICO токены будут распространяться после проведения полного аудита. Мы стремимся распространять все токены в течение 30 дней после окончания ICO. Мы ожидаем, это произойдет 5 января 2019 года.

мы будем подавать заявки на то, чтобы быть зарегистрированными на биржах, однако мы не можем указать, до тех пор, пока сами бирки не объявят об этом.



Cайт

WhitePaper TriForce Tokens станет отраслевым стандартом на нескольких игровых платформах, предлагающих торговлю игроками, борьбе с пиратством и уникальной первой на рынке почетную систему, которая вознаграждает совместную игру.Наша технология даст разработчикам новые модели доходов, уменьшит коэффициент проигрывания игроков, анализ поведения игроков и создаст новый игровой опыт для игроков, где они смогут построить империю цифровых активов.1. Игроки могут торговать на открытом рынке2. Игроки могут соревноваться друг с другом за вознаграждение3. Разработчики могут стимулировать игроков к выполнению задач4. Разработчики могут установить плату за любую транзакцию p2p5. Транзакции происходят практически мгновенно и беспрепятственно на платформахЗащита игроков и разработчиков• Сеть аутентификации для нескольких платформ для обнаружения пиратства• Предоставить разработчикам методы для получения дохода от пиратского контента• Большой опрос данных и отслеживание поведения, чтобы обеспечить глубокое понимание игроков• Профили и почести активности игроков обеспечивают доверие сообществаСовместное сотрудничество• Игроки вознаграждаются своими сверстниками за положительное сотрудничество• Созданы надежные профили, которые прозрачны и поддаются проверке• Игроки получат доход, просто помогая другимУдобный для разработчиков, быстрое развертываниеРазработчики игр проходят строгую линию между созданием достаточно качественной игры, одновременно управляя ресурсами разработки и сохраняя время и бюджет для выпуска.Наша технология предложит разработчикам на всех платформах быстрый способ развертывания общих функций в таких играх, как турниры, трейдинг p2p и рейтинг / честность сверстников.Одно из наших ключевых отличий от конкурентов заключается в том, что наш проект не является заменой существующих моделей доходов, а представляет собой экосистему, которая будет гармонично работать с существующими платформами, которые любят использовать разработчики и геймеры.У разработчиков и игроков будет много уникальных возможностей для создания своего цифрового игрового богатства, что даст им гораздо более полезный игровой опыт.Игроки, как известно, сотрудничают друг с другом, помогая друг другу достичь следующего уровня или улучшая свои навыки. Теперь они могут быть вознаграждены другими игроками с почестями.Проект также будет бороться с ненадежными игроками или даже с мошенниками, обеспечивая уровень прозрачности через профили чести.Мы разрабатываем инновационные способы использования блокчейн, чтобы помочь в борьбе с этим и предоставить уникальные способы для разработчиков реализовать стратегии борьбы с пиратством.Будет выпущено 500 000 000 фиксированных токенов (375 000 000 доступно для участников ICO)Любые токены, не проданные в конце основного ICO, будут уничтожены, чтобы не было избыточного предложения.В конце основного раунда финансирования ICO токены будут распространяться после проведения полного аудита. Мы стремимся распространять все токены в течение 30 дней после окончания ICO. Мы ожидаем, это произойдет 5 января 2019 года.мы будем подавать заявки на то, чтобы быть зарегистрированными на биржах, однако мы не можем указать, до тех пор, пока сами бирки не объявят об этом.

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