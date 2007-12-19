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[pre-ICO /ICO] TriForce Tokens – приложение для игровых платформ 01.10 -16.12.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Форекс-блогер
 
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[pre-ICO /ICO] TriForce Tokens – приложение для игровых платформ 01.10 -16.12.2017
TriForce Tokens станет отраслевым стандартом на нескольких игровых платформах, предлагающих торговлю игроками, борьбе с пиратством и уникальной первой на рынке почетную систему, которая вознаграждает совместную игру.


Наша технология даст разработчикам новые модели доходов, уменьшит коэффициент проигрывания игроков, анализ поведения игроков и создаст новый игровой опыт для игроков, где они смогут построить империю цифровых активов.

Генерация доходов
1. Игроки могут торговать на открытом рынке
2. Игроки могут соревноваться друг с другом за вознаграждение
3. Разработчики могут стимулировать игроков к выполнению задач
4. Разработчики могут установить плату за любую транзакцию p2p
5. Транзакции происходят практически мгновенно и беспрепятственно на платформах

Три основных элемента для технологии игровых токенов TriForce

Защита игроков и разработчиков
• Сеть аутентификации для нескольких платформ для обнаружения пиратства
• Предоставить разработчикам методы для получения дохода от пиратского контента
• Большой опрос данных и отслеживание поведения, чтобы обеспечить глубокое понимание игроков
• Профили и почести активности игроков обеспечивают доверие сообщества

Совместное сотрудничество

• Игроки вознаграждаются своими сверстниками за положительное сотрудничество
• Созданы надежные профили, которые прозрачны и поддаются проверке
• Игроки получат доход, просто помогая другим

Удобный для разработчиков, быстрое развертывание

Разработчики игр проходят строгую линию между созданием достаточно качественной игры, одновременно управляя ресурсами разработки и сохраняя время и бюджет для выпуска.

Наша технология предложит разработчикам на всех платформах быстрый способ развертывания общих функций в таких играх, как турниры, трейдинг p2p и рейтинг / честность сверстников.

Плюсы для разработчиков и игроков
Одно из наших ключевых отличий от конкурентов заключается в том, что наш проект не является заменой существующих моделей доходов, а представляет собой экосистему, которая будет гармонично работать с существующими платформами, которые любят использовать разработчики и геймеры.
У разработчиков и игроков будет много уникальных возможностей для создания своего цифрового игрового богатства, что даст им гораздо более полезный игровой опыт.

Игроки, как известно, сотрудничают друг с другом, помогая друг другу достичь следующего уровня или улучшая свои навыки. Теперь они могут быть вознаграждены другими игроками с почестями.
Проект также будет бороться с ненадежными игроками или даже с мошенниками, обеспечивая уровень прозрачности через профили чести.
Мы разрабатываем инновационные способы использования блокчейн, чтобы помочь в борьбе с этим и предоставить уникальные способы для разработчиков реализовать стратегии борьбы с пиратством.

Детали краудсейла
Будет выпущено 500 000 000 фиксированных токенов (375 000 000 доступно для участников ICO)
Любые токены, не проданные в конце основного ICO, будут уничтожены, чтобы не было избыточного предложения.


$0.20 = 1 TFT

В конце основного раунда финансирования ICO токены будут распространяться после проведения полного аудита. Мы стремимся распространять все токены в течение 30 дней после окончания ICO. Мы ожидаем, это произойдет 5 января 2019 года.
мы будем подавать заявки на то, чтобы быть зарегистрированными на биржах, однако мы не можем указать, до тех пор, пока сами бирки не объявят об этом.

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