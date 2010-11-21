Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,392 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Kinolord - платит Dogecoin

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Сайты, программы, краны, схемы и другие способы заработка криптовалют
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:55
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 21.11.2010
Сообщений: 124
Благодарностей: 302
УГ: 1
КП: 0.006
Kinolord - платит Dogecoin
Проект не мой

Онлайн-кинотеатр Kinolord платит криптовалютой.

Цель проекта – это сделать качественный сайт с фильмами, где не не будет рекламы которая раздражает наверное почти всех, кто просто зашел посмотреть фильм. Но если просто стартовать сайт, то из-за большой конкуренции о сайте узнают когда пройдет не мало времени. И мы пошли по другому пути. Что-бы не тратить деньги на рекламу сайта, мы решили отдавать их людям, которые будут смотреть фильмы у нас, а не отдавать их рекламным компаниям. И в качестве вознаграждения мы будем начислять криптовалюту DogeCoin, за проведенное на сайте время. Просто смотрите фильмы зарабатывайте копеечку. И два раза в месяц будут выведены DOGE на ваш кошелек. Так же Вы будете получать 3% от дохода людей пришедших по Вашей ссылке.

Выплаты пока нет


Перейти на просмотр фильмов
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Без вложений 300руб за 5 дней
voldemen вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Это халява!!! Doge за просмотры фильмов. kinolord.com Viktor32436 Заработок Криптовалют 0 27.09.2017 23:43
Dogecoin на автомате Scherbachek Бесплатное 16 17.12.2014 18:14

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
B.investoda.ru - высокодоходный проект
От Владимир Жилин в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Косметологический стартап Sylphar получил инвестиции от Vendis Capital
От Arise в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
скрипт топлиста без mysql
От вася в разделе «Веб-программирование»
Аватар Adrew44
RealFastmail.ru - Новый, хороший почтовик.
От Adrew44 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар melomann
Умные обои превратят ваш дом в большой смартфон.
От melomann в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
ПАММ-счет Ruslan89: 7545 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
424,392
Тем
491,220
Сообщений
12,245,808

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram