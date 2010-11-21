Kinolord - платит Dogecoin

Проект не мой
Онлайн-кинотеатр Kinolord
платит криптовалютой.
Цель проекта – это сделать качественный сайт с фильмами, где не не будет рекламы которая раздражает наверное почти всех, кто просто зашел посмотреть фильм. Но если просто стартовать сайт, то из-за большой конкуренции о сайте узнают когда пройдет не мало времени. И мы пошли по другому пути. Что-бы не тратить деньги на рекламу сайта, мы решили отдавать их людям, которые будут смотреть фильмы у нас, а не отдавать их рекламным компаниям. И в качестве вознаграждения мы будем начислять криптовалюту DogeCoin, за проведенное на сайте время. Просто смотрите фильмы зарабатывайте копеечку. И два раза в месяц будут выведены DOGE на ваш кошелек. Так же Вы будете получать 3% от дохода людей пришедших по Вашей ссылке.
Выплаты пока нет
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