Набор людей в команду для проведения баунти кампаний
Набираю желающих принимать участие в баунти. На данный момент доступны кампании в Твиттер.
Что я предлагаю:
1. Прокачанный акк на Твиттер
2. Детальную инструкцию как делать отчеты и все другое.
3. Список кампаний, в которых можно принять участие.
4. Консультации по всем вопросам, которые возникают.
Оплата действий: есть два варианта – «журавль в небе и синица в руках».
Либо вы получаете сразу фиксированную ставку за свои действия (оговорим) либо 50% от токенов, которые возможно получите и будете сами думать, что с ними делать, как менять и т.д.
Требования к участникам: не новорег, подписчик моего блога, быстрый канал связи.
Re: Набор людей в команду для проведения баунти кампаний
Меня запишите, в принципе попробовать можно, вдруг выгорит и что-то получится, если не то наработаю практический опыт. Под быстрым каналом, что понимаетеся связи? Скайпа достаточно, или же вполне можно личкой даже будет обойтись?
Re: Набор людей в команду для проведения баунти кампаний
Цитата:
Сообщение от Asal
Меня запишите, в принципе попробовать можно, вдруг выгорит и что-то получится, если не то наработаю практический опыт. Под быстрым каналом, что понимаетеся связи? Скайпа достаточно, или же вполне можно личкой даже будет обойтись?
напишу вечером, пока доработаю инструкцию. можете пока региться на Биткоинтоке и осваиваться помаленьку