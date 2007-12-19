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Набор людей в команду для проведения баунти кампаний

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"Блог Bounty Хантера. Как заработать на криптовалютах без вложений и многое другое" - авторский блог пользователя kislov
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Старый Сегодня, 10:36
#1
Форекс-блогер
 
Аватар kislov
 
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Инвестирую в: Форекс
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Набор людей в команду для проведения баунти кампаний
Набираю желающих принимать участие в баунти. На данный момент доступны кампании в Твиттер.
Что я предлагаю:
1. Прокачанный акк на Твиттер
2. Детальную инструкцию как делать отчеты и все другое.
3. Список кампаний, в которых можно принять участие.
4. Консультации по всем вопросам, которые возникают.

Оплата действий: есть два варианта – «журавль в небе и синица в руках».
Либо вы получаете сразу фиксированную ставку за свои действия (оговорим) либо 50% от токенов, которые возможно получите и будете сами думать, что с ними делать, как менять и т.д.

Требования к участникам: не новорег, подписчик моего блога, быстрый канал связи.
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kislov на форуме  
Старый Сегодня, 11:08
#2
Форекс-блогер
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,581
Благодарностей: 1,705
УГ: 4
Записей в FX-блоге: 327
Записей в CT-блоге: 27
Подписок FX: 4
Подписок CT: 4
КП: 0.117
подарки
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Автор темы Re: Набор людей в команду для проведения баунти кампаний
Если у вас есть предложения и вы не зарегистрированы пишите на мейл codoman @i.ua
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kislov на форуме  
Старый Сегодня, 11:18
#3
Блог-newhyip.com
Форекс-блогер
 
Аватар Asal
 
Инвестирую в: Свой бизнес
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Re: Набор людей в команду для проведения баунти кампаний
Меня запишите, в принципе попробовать можно, вдруг выгорит и что-то получится, если не то наработаю практический опыт. Под быстрым каналом, что понимаетеся связи? Скайпа достаточно, или же вполне можно личкой даже будет обойтись?
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Asal на форуме  
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kislov (Сегодня)
Старый Сегодня, 11:43
#4
Форекс-блогер
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,581
Благодарностей: 1,705
УГ: 4
Записей в FX-блоге: 327
Записей в CT-блоге: 27
Подписок FX: 4
Подписок CT: 4
КП: 0.117
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награды Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: Набор людей в команду для проведения баунти кампаний
Цитата:
Сообщение от Asal Посмотреть сообщение
Меня запишите, в принципе попробовать можно, вдруг выгорит и что-то получится, если не то наработаю практический опыт. Под быстрым каналом, что понимаетеся связи? Скайпа достаточно, или же вполне можно личкой даже будет обойтись?
напишу вечером, пока доработаю инструкцию. можете пока региться на Биткоинтоке и осваиваться помаленьку
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