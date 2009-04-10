tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 53 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 6,392 Благодарностей: 3,704 УГ: 8 Записей в FX -блоге: 563 Подписок FX: 41 награды

На волоске: Екатерина Пигалева сделала с помощью сахарной эпиляции $5 млн



Юрист, стюардесса, мастер по эпиляции



Пока Пигалева училась на вечернем отделении в Юридической академии (МГЮА), устроилась в кадровое агентство «Авенир», затем стала администратором учебного центра в «Ренессанс Страховании», а после этого — тренером по продажам, переговорам и сервису в консалтинговой компании «Стимул» Марии Колосовой. За три года Пигалева доросла до руководителя отдела оценки персонала и зарабатывала 100 000 рублей в месяц. Работать приходилось много, часто без выходных и праздников, и через некоторое время Пигалева почувствовала, что перегорела. Тогда она вспомнила о детской мечте и решила стать стюардессой.



Пигалева устроилась в «Трансаэро». Она почти в два раза потеряла в деньгах, но была довольна работой: «Да, это странно, ну и что? А троих детей рожать не странно? А уходить с работы писать диссертацию, которая на фиг никому не нужна, не странно? Так поступали многие мои знакомые. Я бы и сейчас летала, если бы не вопрос зарабатывания денег». В 2008 году, когда из-за кризиса зарплата ещё немного сократилась, Пигалева закончила курсы визажа и стала подрабатывать, предлагая женщинам сделать макияж. Пообщавшись с клиентками, она поняла, чего действительно не хватает рынку и за что клиентки готовы платить регулярно: «Среднестатистической женщине визажист нужен два раза в жизни — на свадьбу и на вторую свадьбу, а эпиляция нужна регулярно».



Эпиляция считается бытовой услугой, поэтому не требует долгого обучения или получения лицензии. Пигалева полгода совмещала работу стюардессы и мастера по восковой эпиляции, но всё же решила оставить авиацию. Принять решение помог будущий второй муж. С первым, за которого Пигалева вышла в 18 лет, она развелась, пока работала стюардессой.





Клиентов Пигалева принимала в съёмной двухкомнатной квартире: в одной комнате был кабинет, во второй — её спальня. В первый месяц она заработала 70 000 рублей.



Спустя год Пигалева нашла помощницу, потому что сама с потоком заказов уже не справлялась. Сотрудница забирала клиентов, на которой у самой Пигалевой совсем не хватало времени, но через несколько месяцев ушла — рассчитывала, что будет получать больше клиентов и денег. Пигалева восприняла ситуацию как неудачу: «Решила, что бизнес— это не моё. Буду дальше сама фигачить».



Однажды она пришла на эпиляцию к подружке в Казани, и та предложила ей не восковую процедуру, а шугаринг — удаление волос с помощью сахарной пасты. Результаты удивили: если в первом случае оставались покраснения и неприятные ощущения около суток, то от шугаринга «как будто ничего и не было».



Пигалева вернулась в Москву и обнаружила, что в новой технике работает всего с десяток мастеров, но запросов на обучение технике шугаринга очень много. У неё был опыт проведения тренингов, и она решила заняться преподаванием. Для группового обучения квартира уже не подходила, предпринимательница нашла скромный офис за 20 000 рублей в месяц — 20 кв. м в бизнес-центре на «Шоссе Энтузиастов». Там хватало места на стол, кушетку, компьютер и столик для материалов. Спустя три года компания заняла в этом центре два этажа.



Сначала люди приходили на обучение по объявлениям о поиске мастеров. Позже Пигалева стала искать студентов на форумах и через соцсети. В первое время она брала за обучение 3000 рублей, сейчас двухдневный курс стоит 25 000 рублей. Если обучение проводит не она, а другой мастер, цена ниже — до 7000 рублей. Одновременно на таком мастер-классе учится максимум четыре человека, поскольку работа практическая — к каждому нужно подойти, показать и проконтролировать. Также мастера приходят на повышение квалификации — если хотят проводить процедуру быстрее, понять, как убирать волосы у полных клиентов или работать с жёсткими волосами. Обучение проводится на живых моделях, для которых все процедуры бесплатны.



Первое время Пигалевой казалось, что она теряет деньги: люди обучались и уходили работать сами. Зато каждый из них спрашивал, где купить хорошую пасту. Предпринимательница работала с израильской фирмой Cannaan, у которой была не только паста, но и материалы для подготовки кожи и обработки после процедуры. Тогда Пигалева решилась на первый оптовый заказ этих продуктов и потратила на него 100 000 рублей. 100 кг косметики ушли за три месяца, Пигалева продавала материалы ученикам и на форумах для мам и косметологов.



Постоянно консультировать покупателей по телефону было сложно, и подруга Пигалевой помогла ей создать интернет-магазин. Тогда и родилось название Sweet Epil как доменное имя: «Тогда у меня не было представления о том, что я стою на пороге создания серьёзного бизнеса». Будущий муж Пигалевой предложил ей делать косметику самой, ведь в составе пасты для шугаринга — только сахар, вода и лимонная кислота. Он купил несколько мешков сахарного песка, вместе с Пигалевой они закрылись на кухне и стали смешивать ингредиенты в кастрюлях в разных пропорциях, чтобы найти идеальный рецепт.



Согласно «СПАРК-Интерфаксу», Пигалевой принадлежит вся компания «Свит Эпил», которая занимается процедурами и тренингами. Производственная компания «Глория» — в собственности у Владислава Барсова. Пигалева говорит, что партнёр занимается бухгалтерией, финансами и производством: «У меня не было выбора, потому что я не разбиралась в производстве. Либо нужно было никому не доверять и делать всё самой, либо довериться кому-то. А он юрист по образованию, у него несколько своих бизнесов».



Подробнее - В одном из интервью Екатерина Пигалева признаётся, что считает искусством свою работу — умение без особых болезненных ощущений выдёргивать волосы на теле человека с помощью сахарной пасты. Из сахарного песка и собственной энергии она построила бизнес с оборотом в 300 млн рублей в год, в который входит несколько салонов шугаринга, своё производство и учебный центр. «Секрет» поговорил с Пигалевой о том, как она стала мастером эпиляции, зачем создала производство сахарной пасты и почему проводит чемпионаты по шугарингу.Юрист, стюардесса, мастер по эпиляцииПока Пигалева училась на вечернем отделении в Юридической академии (МГЮА), устроилась в кадровое агентство «Авенир», затем стала администратором учебного центра в «Ренессанс Страховании», а после этого — тренером по продажам, переговорам и сервису в консалтинговой компании «Стимул» Марии Колосовой. За три года Пигалева доросла до руководителя отдела оценки персонала и зарабатывала 100 000 рублей в месяц. Работать приходилось много, часто без выходных и праздников, и через некоторое время Пигалева почувствовала, что перегорела. Тогда она вспомнила о детской мечте и решила стать стюардессой.Пигалева устроилась в «Трансаэро». Она почти в два раза потеряла в деньгах, но была довольна работой: «Да, это странно, ну и что? А троих детей рожать не странно? А уходить с работы писать диссертацию, которая на фиг никому не нужна, не странно? Так поступали многие мои знакомые. Я бы и сейчас летала, если бы не вопрос зарабатывания денег». В 2008 году, когда из-за кризиса зарплата ещё немного сократилась, Пигалева закончила курсы визажа и стала подрабатывать, предлагая женщинам сделать макияж. Пообщавшись с клиентками, она поняла, чего действительно не хватает рынку и за что клиентки готовы платить регулярно: «Среднестатистической женщине визажист нужен два раза в жизни — на свадьбу и на вторую свадьбу, а эпиляция нужна регулярно».Эпиляция считается бытовой услугой, поэтому не требует долгого обучения или получения лицензии. Пигалева полгода совмещала работу стюардессы и мастера по восковой эпиляции, но всё же решила оставить авиацию. Принять решение помог будущий второй муж. С первым, за которого Пигалева вышла в 18 лет, она развелась, пока работала стюардессой.Клиентов Пигалева принимала в съёмной двухкомнатной квартире: в одной комнате был кабинет, во второй — её спальня. В первый месяц она заработала 70 000 рублей.Спустя год Пигалева нашла помощницу, потому что сама с потоком заказов уже не справлялась. Сотрудница забирала клиентов, на которой у самой Пигалевой совсем не хватало времени, но через несколько месяцев ушла — рассчитывала, что будет получать больше клиентов и денег. Пигалева восприняла ситуацию как неудачу: «Решила, что бизнес— это не моё. Буду дальше сама фигачить».Однажды она пришла на эпиляцию к подружке в Казани, и та предложила ей не восковую процедуру, а шугаринг — удаление волос с помощью сахарной пасты. Результаты удивили: если в первом случае оставались покраснения и неприятные ощущения около суток, то от шугаринга «как будто ничего и не было».Пигалева вернулась в Москву и обнаружила, что в новой технике работает всего с десяток мастеров, но запросов на обучение технике шугаринга очень много. У неё был опыт проведения тренингов, и она решила заняться преподаванием. Для группового обучения квартира уже не подходила, предпринимательница нашла скромный офис за 20 000 рублей в месяц — 20 кв. м в бизнес-центре на «Шоссе Энтузиастов». Там хватало места на стол, кушетку, компьютер и столик для материалов. Спустя три года компания заняла в этом центре два этажа.Сначала люди приходили на обучение по объявлениям о поиске мастеров. Позже Пигалева стала искать студентов на форумах и через соцсети. В первое время она брала за обучение 3000 рублей, сейчас двухдневный курс стоит 25 000 рублей. Если обучение проводит не она, а другой мастер, цена ниже — до 7000 рублей. Одновременно на таком мастер-классе учится максимум четыре человека, поскольку работа практическая — к каждому нужно подойти, показать и проконтролировать. Также мастера приходят на повышение квалификации — если хотят проводить процедуру быстрее, понять, как убирать волосы у полных клиентов или работать с жёсткими волосами. Обучение проводится на живых моделях, для которых все процедуры бесплатны.Первое время Пигалевой казалось, что она теряет деньги: люди обучались и уходили работать сами. Зато каждый из них спрашивал, где купить хорошую пасту. Предпринимательница работала с израильской фирмой Cannaan, у которой была не только паста, но и материалы для подготовки кожи и обработки после процедуры. Тогда Пигалева решилась на первый оптовый заказ этих продуктов и потратила на него 100 000 рублей. 100 кг косметики ушли за три месяца, Пигалева продавала материалы ученикам и на форумах для мам и косметологов.Постоянно консультировать покупателей по телефону было сложно, и подруга Пигалевой помогла ей создать интернет-магазин. Тогда и родилось название Sweet Epil как доменное имя: «Тогда у меня не было представления о том, что я стою на пороге создания серьёзного бизнеса». Будущий муж Пигалевой предложил ей делать косметику самой, ведь в составе пасты для шугаринга — только сахар, вода и лимонная кислота. Он купил несколько мешков сахарного песка, вместе с Пигалевой они закрылись на кухне и стали смешивать ингредиенты в кастрюлях в разных пропорциях, чтобы найти идеальный рецепт.Согласно «СПАРК-Интерфаксу», Пигалевой принадлежит вся компания «Свит Эпил», которая занимается процедурами и тренингами. Производственная компания «Глория» — в собственности у Владислава Барсова. Пигалева говорит, что партнёр занимается бухгалтерией, финансами и производством: «У меня не было выбора, потому что я не разбиралась в производстве. Либо нужно было никому не доверять и делать всё самой, либо довериться кому-то. А он юрист по образованию, у него несколько своих бизнесов».Подробнее - https://secretmag.ru/business/trade-...sweet-epil.htm

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