Самые популярные города, посещаемые туристами

Ищете новое, интересное место для поездки во время отпуска? Независимо от того, являетесь ли вы начинающим или опытным путешественников, не останавливайте свой выбор на типичной поездке в Париж или Лондон. Конечно, эти города могут ослепить. Но если вы любите природу и прыгать через пруд, стоит выбрать более интересное место. Гарантируем, что вы не пожалеете.
Так куда отправиться? В Бангкок, Таиланд. Согласно новому отчету Mastercard, столица Таиланда стала самым популярным городом в мире для международных путешественников, удерживая звание второй год подряд. В докладе сообщается, что в этом году Бангкок примет почти 20,2 миллиона международных путешественников в этом году. Раньше лидирующее место занимал Лондон, но он уступила Бангкоку и занимает почетное второе место. В этом году ожидается, что столицу Англии посетит более 20 миллионов посетителей.
Париж занял третье место с прогнозируемыми 16,1 миллионами международных посетителей. На четвертом и пятом местах почетно находятся Дубай и Сингапур (Если вам удастся побывать в Сингапуре — убедитесь в том, что здесь находится лучший аэропорт в мире). «Большое яблоко» занимает шестое место и принимает 12,7 миллионов посетителей в год (ожидается, что в этом году число туристов сократится).
Токио сейчас занимает восьмое место в рейтинге, но путешественники пристально следят за азиатской столицей. С прогнозируемым темпом роста в 12,2% город будет готов обогнать туристических лидеров и занять первую строчку в списке.
Не волнуйтесь — несмотря на свою позицию в списке, Бангкок не входит в число возмутительно дорогих городов. Этот титул принадлежит городу Дубай, посетители которого потратили $ 28,5 млрд в прошлом году. С другой стороны, Бангкок занимает пятое место в списке дорогих курортов, а расходы туристов составляют $ 14 млрд за год.
Перевод специально для mmgp.ru
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