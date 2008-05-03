Dash откатывается вниз, ETH все еще в диапазоне

Dash
значительно откатился вниз с недавно достигнутых уровней и сейчас находится на грани завершения ралли. Ethereum
, напротив, все еще зажат в диапазоне в паре с биткойном
.
Очередная неделя в диапазоне для ETH
Очередную неделю пара ETH/BTC зажата в диапазоне. На момент написания данного обзора ETH котируется по цене в 0.07143 BTC, что немного ниже уровня 0.07304 неделю назад. Снижение составило всего 2 процента, что не столь значительно для криптовалютной пары.
Запуск запланированного обновления Byzantium был перенесен
на 8 дней. Ожидается, что активация произойдет 17 октября на блоке 437 000 000. Для сравнения: мероприятие было назначено на 9 октября. Некий злоумышленник атаковал тестовую сеть Byzantium, заполнив целые блоки спамовыми контрактами. Отсутствие дальнейших технических заминок будет ключевым фактором для роста цены на ETH.
Пробой выше 0.0775 BTC за монету может стать началом нового ралли пары ETH/BTC. В данном случае сопротивление выше можно найти у локальных максимумов 0.08423 и 0.08621. Выход за пределы этой зоны сопротивления приблизит нас к следующему важному уровню 0.09322 ВТС.
В нижней части графика медведям необходим пробой ниже 0.06626 для начала нисходящего тренда. Поддержку по пути вниз можно найти на уровне локального минимума 0,0575 и круглой фигуры 0,05. На недельном графике пара также зажата в диапазоне. На месячном графике все еще восходящий тренд.
Полный обзор читаем тут: https://blog.fxopen.ru/dash-otkatyva...h-v-diapazone/