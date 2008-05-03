Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,386 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Dash откатывается вниз, ETH все еще в диапазоне

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:01
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Интернет :)
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.05.2008
Сообщений: 7,487
Благодарностей: 3,082
Записей в блоге: 1
УГ: 2
КП: 0.160
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Dash откатывается вниз, ETH все еще в диапазоне
Dash значительно откатился вниз с недавно достигнутых уровней и сейчас находится на грани завершения ралли. Ethereum, напротив, все еще зажат в диапазоне в паре с биткойном.

Очередная неделя в диапазоне для ETH

Очередную неделю пара ETH/BTC зажата в диапазоне. На момент написания данного обзора ETH котируется по цене в 0.07143 BTC, что немного ниже уровня 0.07304 неделю назад. Снижение составило всего 2 процента, что не столь значительно для криптовалютной пары.



Запуск запланированного обновления Byzantium был перенесен на 8 дней. Ожидается, что активация произойдет 17 октября на блоке 437 000 000. Для сравнения: мероприятие было назначено на 9 октября. Некий злоумышленник атаковал тестовую сеть Byzantium, заполнив целые блоки спамовыми контрактами. Отсутствие дальнейших технических заминок будет ключевым фактором для роста цены на ETH.
Пробой выше 0.0775 BTC за монету может стать началом нового ралли пары ETH/BTC. В данном случае сопротивление выше можно найти у локальных максимумов 0.08423 и 0.08621. Выход за пределы этой зоны сопротивления приблизит нас к следующему важному уровню 0.09322 ВТС.
В нижней части графика медведям необходим пробой ниже 0.06626 для начала нисходящего тренда. Поддержку по пути вниз можно найти на уровне локального минимума 0,0575 и круглой фигуры 0,05. На недельном графике пара также зажата в диапазоне. На месячном графике все еще восходящий тренд.

Полный обзор читаем тут: https://blog.fxopen.ru/dash-otkatyva...h-v-diapazone/
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

FXOpen- на рынке с 2005 года, у бренда FXOpen есть компании с регуляцией FCA и ASIC
Профессиональное обучение торговле на рынке форекс по методу VSA
Аналитика по крипитовалютам и популярным форекс парам
Prezident на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пара ETH/BTC остается в диапазоне, а Dash/BTC растет Prezident Новости криптовалют 0 22.09.2017 10:27
Dash подскочил вверх, ETH остается в диапазоне Prezident Новости криптовалют 1 25.08.2017 21:43
Dash в нисходящем тренде, Эфир зажат в диапазоне Prezident Новости криптовалют 1 18.08.2017 17:18
Ether приближается к точке пробоя, Dash откатывается вниз Prezident Аналитика 0 10.08.2017 19:24
Цена на Эфир незначительно выросла, Dash в привычном диапазоне Prezident Новости криптовалют 2 04.08.2017 15:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Tigrenish
Стартап: пользователи телефонов с NFC смогут тратить Bitcoin через терминалы Visa
От Tigrenish в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Aisller
Билл Гейтс сделал пожертвование века
От Aisller в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pozitiv
100% рефбек с InstaForex.com
От pozitiv в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар iljas
ПАММ-счет adico:5005727 (Panteon Finance)
От iljas в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Growbuddy:2643 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Mega-Hyip
earn-cash.in - earn-cash
От Mega-Hyip в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
424,386
Тем
491,211
Сообщений
12,245,445

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram