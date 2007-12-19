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[ICO][BOUNTY] Mirocana - система прогнозирования цен на форекс и биржах 19-29.10.2017

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#1
Форекс-блогер
 
Аватар kislov
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
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[ICO][BOUNTY] Mirocana - система прогнозирования цен на форекс и биржах 19-29.10.2017
Mirocana - система прогнозирования цен на форекс и биржах 19-29.10.2017

Mirocana - сложная система прогнозирования, основанная на глубоких обучающих нейронных сетях, которые собирают, хранят и анализируют огромные объемы финансовых данных. Мы создали три инвестиционных продукта на основе прогнозов системы на рынках акций, валюты и криптовалюты.
Доступ к этим продуктам ограничен количеством токенов на счете клиента.
Токен MIRO - это ключ доступа к нашим продуктам управления активами.

Токен MIRO - это объект доступа к данным для Mirocana Investment Products. Также MIRO используются системой для поощрения талантливых людей вносить свои знания и код в целях повышения точности прогнозов Mirocana. Токены MIRO можно приобрести во время продажи токенов или после обмена на бирже.


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОВАРЫ
Если вы приобретете достаточно токенов MIRO, вы получите доступ к нашим трем рыночным инвестиционным продуктам, которые используют наш интеллектуальный движок, чтобы помочь вам развить ваше богатство.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Система прогнозирует более 400 акций на биржевых биржах NYSE и NASDAQ и может управлять вашей учетной записью Interactive Brokers.
Топ 200 брокеров

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Система предсказывает 125 валютных пар, которые доступны с брокером OANDA и могут управлять вашей учетной записью.

Количество токенов для доступа: 10 000 MIRO
Брокер – OANDA.

КРИПТО-ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Система предсказывает 90 пар криптовалюты, которые перечислены на бирже Poloniex и могут выделять ваши монеты.

Количество токенов для доступа: 5 000 MIRO
Партнер - POLOENIX

Детали краудсейла

Чтобы ускорить нашу исследовательскую работу и улучшить наши инвестиционные продукты, мы решили провести продажу токенов.
Мы создадим 200 000 000 токенов MIRO с начальной ценой 1 MIRO = 0,001 ETH.
Во время продажи токена 65% (= 130 000 000 ) токенов будут проданы заинтересованным участникам.
Максимальная капитализация - 130 000 ETH.
MIRO - это токен ERC20. Через месяц после продажи токена токен MIRO будет продаваться на одном или нескольких криптообменных устройствах.


Цена 1 MIRO = 0,001 ETH
Количество созданных токенов -200 000 000

Условия баунти на сайте

Cайт
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