[ICO][BOUNTY] Mirocana - система прогнозирования цен на форекс и биржах 19-29.10.2017

Mirocana - система прогнозирования цен на форекс и биржах 19-29.10.2017
Mirocana - сложная система прогнозирования, основанная на глубоких обучающих нейронных сетях, которые собирают, хранят и анализируют огромные объемы финансовых данных. Мы создали три инвестиционных продукта на основе прогнозов системы на рынках акций, валюты и криптовалюты.
Доступ к этим продуктам ограничен количеством токенов на счете клиента.
Токен MIRO - это ключ доступа к нашим продуктам управления активами.
Токен MIRO - это объект доступа к данным для Mirocana Investment Products. Также MIRO используются системой для поощрения талантливых людей вносить свои знания и код в целях повышения точности прогнозов Mirocana. Токены MIRO можно приобрести во время продажи токенов или после обмена на бирже.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОВАРЫ
Если вы приобретете достаточно токенов MIRO, вы получите доступ к нашим трем рыночным инвестиционным продуктам, которые используют наш интеллектуальный движок, чтобы помочь вам развить ваше богатство.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Система прогнозирует более 400 акций на биржевых биржах NYSE и NASDAQ и может управлять вашей учетной записью Interactive Brokers.
Топ 200 брокеров
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Система предсказывает 125 валютных пар, которые доступны с брокером OANDA и могут управлять вашей учетной записью.
Количество токенов для доступа: 10 000 MIRO
Брокер – OANDA.
КРИПТО-ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Система предсказывает 90 пар криптовалюты, которые перечислены на бирже Poloniex и могут выделять ваши монеты.
Количество токенов для доступа: 5 000 MIRO
Партнер - POLOENIX
Детали краудсейла
Чтобы ускорить нашу исследовательскую работу и улучшить наши инвестиционные продукты, мы решили провести продажу токенов.
Мы создадим 200 000 000 токенов MIRO с начальной ценой 1 MIRO = 0,001 ETH.
Во время продажи токена 65% (= 130 000 000 ) токенов будут проданы заинтересованным участникам.
Максимальная капитализация - 130 000 ETH.
MIRO - это токен ERC20. Через месяц после продажи токена токен MIRO будет продаваться на одном или нескольких криптообменных устройствах.
Цена 1 MIRO = 0,001 ETH
Количество созданных токенов -200 000 000
Условия баунти
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