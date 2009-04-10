Американская компания Google объявила о начале продаж «умной» джинсовой куртки из ткани Jacquard, разработанной совместно с производителем одежды Levi Strauss.
«Умная» куртка представляет собой классическую тёмно-синюю джинсовку Levi’s Commuter, оснащённую сенсорными вставками и специальным пультом управления для смартфона, который закреплён на рукаве. Куртка позволяет управлять смартфоном путём прикосновений к рукаву.
Для этого в рукав куртки встроен небольшой сенсорный участок, сделанный из «умной» ткани Jacquard, которая не боится воды. Она соткана из токопроводящих нитей, которые сшиты с джинсовой основой. Сенсоры передают сигнал чипу, который прикрепляется к рукаву и передаёт сигнал на смартфон.
Сенсорный рукав распознаёт несколько видов прикосновений: движения пальцев вверх и вниз, а также двойное постукивание. Впрочем, настроить «умную» одежду можно и самостоятельно — через мобильное приложение, которое необходимо для работы куртки.
27 сентября «умная» куртка поступила в продажу в розничные торговые сети США, а с октября будет доступна в интернет-магазине Levi’s по цене 350 долларов — это более чем вдвое дороже по сравнению с обычной джинсовкой Commuter.