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«Умная» куртка поступила в продажу

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Старый Сегодня, 09:06
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
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«Умная» куртка поступила в продажу
Американская компания Google объявила о начале продаж «умной» джинсовой куртки из ткани Jacquard, разработанной совместно с производителем одежды Levi Strauss.

«Умная» куртка представляет собой классическую тёмно-синюю джинсовку Levi’s Commuter, оснащённую сенсорными вставками и специальным пультом управления для смартфона, который закреплён на рукаве. Куртка позволяет управлять смартфоном путём прикосновений к рукаву.

Для этого в рукав куртки встроен небольшой сенсорный участок, сделанный из «умной» ткани Jacquard, которая не боится воды. Она соткана из токопроводящих нитей, которые сшиты с джинсовой основой. Сенсоры передают сигнал чипу, который прикрепляется к рукаву и передаёт сигнал на смартфон.

Сенсорный рукав распознаёт несколько видов прикосновений: движения пальцев вверх и вниз, а также двойное постукивание. Впрочем, настроить «умную» одежду можно и самостоятельно — через мобильное приложение, которое необходимо для работы куртки.

27 сентября «умная» куртка поступила в продажу в розничные торговые сети США, а с октября будет доступна в интернет-магазине Levi’s по цене 350 долларов — это более чем вдвое дороже по сравнению с обычной джинсовкой Commuter.

материал с popmech.ru
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Ratatara (Сегодня)
Старый Сегодня, 09:13
#2
Инвестирую в ICE FX
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награды Волшебный горшочек 
Re: «Умная» куртка поступила в продажу
Цитата:
Сообщение от tanrad Посмотреть сообщение
Куртка позволяет управлять смартфоном путём прикосновений к рукаву.
Не подскажете, зачем это надо?
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Старый Сегодня, 10:00
#3
ATT
Мастер
 
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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УГ: 1
КП: 0.249
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Re: «Умная» куртка поступила в продажу
Цитата:
Сообщение от Ratatara Посмотреть сообщение
Не подскажете, зачем это надо?
Например тем, кому лень при звонке доставать телефон, чтобы сбросить. Я бы на месте производителей пошел дальше, и в воротник встроил микрофон с наушником. Тогда еще и ответить можно
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