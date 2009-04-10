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Baidu разрабатывает портативный разговорный переводчик

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Baidu разрабатывает портативный разговорный переводчик
Китайский поисковый гигант Baidu разрабатывает новое устройство — портативный разговорный переводчик, который должен помочь туристам из Китая общаться за рубежом.

Пользователю будет достаточно произнести что-то на родном языке, зажав кнопку на устройстве, чтобы сразу же получить перевод. Как сообщает издание Nikkei, чтобы расшифровать речь человека, гаджет будет использовать через Интернет машинное обучение и другие технологии. Весить устройство будет 140 граммов.

Хотя некоторые мобильные приложения тоже на это способны, устройство от Baidu может иметь ряд преимуществ. Во‑первых, оно не будет зависеть от аккумулятора смартфона. И что еще более важно, оно будет всегда готово к использованию (в отличие от мобильного приложения, которое нужно предварительно запустить). Гаджет также можно будет использовать в качестве точки Wi-Fi-доступа. Количество поддерживаемых языков на данный момент неизвестно.

Baidu планирует как продавать такие гаджеты, так и выдавать на прокат. Сначала устройство выйдет в Китае; затем компания собирается выпустить его в Японии.

Материал с popmech.ru
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