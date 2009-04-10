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Лоукостер easyJet планирует использовать электросамолёты

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Лоукостер easyJet планирует использовать электросамолёты
Бюджетная авиакомпания easyJet и американский стартап Wright Electric объявили, что начинают сотрудничество для разработки полностью электрического самолёта.

Идея стартап-компании Wright Electric состоит в том, чтобы разработать полностью электрический пассажирский самолёт для коротких перелётов — например, из Нью-Йорка в Бостон, из Лондона в Париж и т. д. Британские лоу-кост-авиалинии easyJet также заинтересованы в этом, и вчера было объявлено о партнёрстве двух компаний. В easyJet надеются начать использование электросамолёта в течение ближайших 10 лет.
Как сообщает портал Futurism, короткие перелёты составляют 30 процентов всех перелётов и 50 процентов региональных. По словам Джеффри Энглера (Jeffery Engler), сооснователя Wright Electric, это рынок примерно в 26 миллиардов долларов. Электрические самолёты, не нуждающиеся в авиатопливе, могут сократить расходы для таких лоу-кост-компаний, как easyJet. Как отметила Кэролин Маккол (Carolyn McCall), глава easyJet, это также позволит сократить выбросы углекислого газа и понизить шумовой эффект.

В марте этого года Wright Electric раскрыла планы по строительству полностью электрического коммерческого самолёта Wright One, который сможет перевозить 150 человек и осуществлять перелёты на расстояние 480 километров. Это сопоставимо с возможностями самолёта Boeing 737.

материал с popmech.ru
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