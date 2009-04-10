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Stone Island выпустила свитер, способный менять цвет
Как бы ни менялась мода и какие бы тренды ни покоряли мировые подиумы, зима и осень – Его время. Встречайте: король любого гардероба в холода и межсезонье, его величество Свитер! В этом году забудьте про «бабушкину» вязку и принты с оленями: самые модные парни выбирают техно-свитер, который меняет свой цвет в зависимости от температуры.
О заветной нашивке на рукаве с логотипом Stone Island мечтают миллионы модников в мире. И теперь для сладких фантазий у них есть на одну причину больше. Имя ей – Ice Knit. Ice Knit – не совсем обычный свитер. Он состоит из двух слоев: внутреннего, из полностью натуральной шерсти, которая защитит даже от лютых холодов, и наружного, выполненного из термочувствительного волокна. А потому оттенок свитера кардинально меняется вместе с температурой. Например, если зайти с улицы в тёплое помещение. Но при этом цветная «линька» происходит не равномерно, а с эффектом стильных «варёных» разводов – в лучших традициях гранжа 90-ых.
Источник - ubr.ua