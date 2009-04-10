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На Филиппинах появится необычный отель

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На Филиппинах появится необычный отель
На Филиппинах появится необычный отель
В отеле будут использовать энергию солнца и воды

Бельгийский архитектор Винсент Каллебот (Vincent Callebaut) известен своими футуристическими проектами. На этот раз он представил концепт эко-отеля на Филиппинах, здания которого будут вращаться, вырабатывая энергию, передает Новости N.

Nautilus Eco-Resort будет представлять собой 12 спиральных жилых объектов различной высоты, установленных на телескопических сваях. Здания смогут вращаться вокруг своей оси на 360 градусов. Это позволит фотоэлектрическим панелям генерировать энергию солнца на протяжение всего светового дня. Архитектор утверждает, что такое решение обеспечит жилой комплекс электричеством на 100 % без необходимости использования источников энергии извне.

Кроме солнца, в эко-отеле будут использовать энергию воды посредством огромных турбин. Излишки энергии отправят на близлежащие острова.

Сейчас же Винсент Каллебот активно работает на проектом жилого района в Дели (Индия). Рядом с жилыми пространствами будут располагаться фермерские хозяйства, производимые органическую пищу, а альтернативные источники энергии полностью удовлетворят потребности района в электричестве.

Источник - ubr.ua
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