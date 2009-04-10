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В ОАЭ появится марсианский город

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В ОАЭ появится марсианский город
ОАЭ выделили $136 млн на строительство Mars Scientific City - модели будущего марсианского города

ОАЭ обнародовали планы по строительству города под названием Mars Scientific City. Модель станет симулятором жизни на Марсе, сообщает gulfnews.com. Площадь городка составит 1,9 млн кв. футов, что сделает его самой крупной симуляцией космического поселения, когда-либо созданного и обеспечивающего жизнеспособную и реалистичную имитацию условий жизни на поверхности Марса. Об этом пишет УНИАН.

Проект включает в себя лаборатории для производства продуктов питания, энергии и воды, а также средства для проведения тестов.

Научный городок также станет домом для музея, посвященного величайшим космическим достижениям человечества. Стены музея будут напечатаны на 3D-принетере с использованием песка из пустыни ОАЭ.

Проект Mars Science City входит в стратегию ОАЭ Mars 2117 Strategy, согласно которой первое поселение на Марсе должно быть построено в течение следующих 100 лет. Этот проект нацелен на привлечение лучших умов со всего мира, чтобы внести совместный вклад в развитие человечества и улучшение условий жизни. Он также направлен на решение глобальных проблем, таких как безопасность пищевых продуктов, воды и энергии на Земле.

План проекта Mars Science City включает в себя экспериментальный элемент: в модели города на протяжении одного года будет жить команда. Ее опыт станет важной отправной точкой для будущих инноваций в области поддержания жизни на красной планете.

Архитектура Mars Science City станет самой сложной в мире с реалистичной средой, повторяющей условия на поверхности Марса. Город будет состоять из нескольких куполов. Этот проект будет реализовываться командой Mohammad Bin Rashid Space Centre и Муниципалитета Дубая в сотрудничестве с архитектором Бьярке Ингельсом.

Источник - ubr.ua
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