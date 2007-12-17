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alpha-profit - alpha-profit.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 06:52
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 1,155
Благодарностей: 105
УГ: 23
КП: 0.014
alpha-profit - alpha-profit.com
Я не админ и не владелец проекта.

Партизан. Дата открытия финансовой компании 2 сентября 2017 года.

О компании:
Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
Alpha Profit - это долгосрочная высокодоходная программа, инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
Планы:
Цитата:
102% after 1 day $10.00 and more
104,5% after 2 days $10.00 and more
110% after 4 days $10.00 and more
Принимает: Perfect Money, Advanced Cash
Минималка: 10$
Тип выплат: инстант
Реф. программа: 1%

Мой вклад:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U15749***->U15970607. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Alpha Profit. Date: 21:16 28.09.17. Batch: 189547860.

__________________
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reallyOo на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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