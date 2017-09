reallyOo Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 03.02.2017 Сообщений: 1,155 Благодарностей: 105 УГ: 23 КП: 0.014

alpha-profit - alpha-profit.com



Партизан. Дата открытия финансовой компании 2 сентября 2017 года.



О компании:

Цитата: Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.

Alpha Profit - это долгосрочная высокодоходная программа, инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.

Цитата: 102% after 1 day $10.00 and more

104,5% after 2 days $10.00 and more

110% after 4 days $10.00 and more

Минималка: 10$

Тип выплат: инстант

Реф. программа: 1%



Мой вклад:

The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U15749***->U15970607. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Alpha Profit. Date: 21:16 28.09.17. Batch: 189547860.



Посмотреть/Зарегистрироваться Я не админ и не владелец проекта.Партизан. Дата открытия финансовой компании 2 сентября 2017 года.О компании:Планы:Принимает: Perfect Money, Advanced CashМинималка: 10$Тип выплат: инстантРеф. программа: 1%Мой вклад:The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U15749***->U15970607. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Alpha Profit. Date: 21:16 28.09.17. Batch: 189547860.

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

__________________