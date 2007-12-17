alpha-profit - alpha-profit.com

Я не админ и не владелец проекта.
Партизан. Дата открытия финансовой компании 2 сентября 2017 года.
О компании:
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Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
Alpha Profit - это долгосрочная высокодоходная программа, инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
Планы:
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102% after 1 day $10.00 and more
104,5% after 2 days $10.00 and more
110% after 4 days $10.00 and more
Принимает: Perfect Money, Advanced Cash
Минималка: 10$
Тип выплат: инстант
Реф. программа: 1%
Мой вклад:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U15749***->U15970607. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Alpha Profit. Date: 21:16 28.09.17. Batch: 189547860.