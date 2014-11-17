Заместитель министра финансов: Россия, вероятно, запретит биткоин-платежи

Алексей Моисеев, заместитель министра финансов России, заявил, что ожидает запрета на платежи, производимые в криптовалюте в будущем законе о криптовалютах.
По словам государственного источника новостей ТАСС, Моисеев, который ранее сказал, что биткоин должен быть классифицирован как своего рода актив в России и ограничен квалифицированными инвесторами, заявил журналистам, что «ни один регулирующий орган не сомневается в том, что платежи будут запрещены».
Дальнейшие высказывания Моисеева по этому вопросу свидетельствуют о том, что вопрос остается открытым для обсуждения в Государственной Думе, национальном законодательном органе России.
«Дискуссии продолжатся. Я думаю, что в рамках этих обсуждений мы будем решать, что с этим делать», - сказал он, добавив: «В любом случае есть рынок, он быстро развивается и есть определенные преимущества, которые могут быть использованы. Я имею в виду преимущества, связанные с привлечением инвестиций для проектов с помощью ICO. У меня положительное отношение к этому, но есть другая точка зрения. Чтобы принять решение, необходим консенсус».
Моисеев сказал, что в октябре ожидает завершения доработки законопроекта, но, учитывая прошлые события в России, не исключены дальнейшие задержки. Тем не менее, заместитель министра финансов отметил, что дальнейшие обсуждения в Думе поставят точку в этом вопросе.
«Я думаю, что мы определимся в течение месяца. Скорее всего, в октябре, а потом все обсудим, прежде чем принять окончательное решение», - сказал он.
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Перевод специально для форума MMGP.ru