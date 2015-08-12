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Старый Сегодня, 02:36
#1
Профессионал
 
Адрес: Валютно-финансовый рынок Статус: Гуру
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.08.2015
Сообщений: 1,714
Благодарностей: 257
УГ: 711
КП: 0.063
Кажется, Грааль нашёл.
Кажется, я вышел на свехприбыльную стратегию форекс.
Суть в том, что можно брать кредит или кредитную карту, с неё пополнять депозит на форекс-ДЦ, прокручивать на форексе, умножая в разы крупный депозит, отдавать кредит, а навар себе оставлять.
Это вообще гениальный способ раскрутиться не имея крупного депозита.
Ставки по кредитам сейчас где-то 15-20% годовых, это за месяц 1-1,5% переплеты всего. А выигрыш с форекса может быть 100% и больше за месяц. Таким образом, трейдер отбивает все расходы и ещё по-царски зарабатывает. А учитывая тот факт, что у многих банков беспроцентный период в месяц бывает, то эта стратегия вообще в золотую жилу превращается.

Единственный подводный камень в том, что кухня может взгреть и не выплатить не то что доход, но и изначальный депозит.
__________________
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Правда о zaharik1404 https://www.youtube.com/watch?v=wXm9ZMqIvYc
Satan Claws на форуме  
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Метки
forex, стратегия форекс big dog, форекс, форекс стратегия
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