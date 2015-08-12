Кажется, Грааль нашёл.

Кажется, я вышел на свехприбыльную стратегию форекс.
Суть в том, что можно брать кредит или кредитную карту, с неё пополнять депозит на форекс-ДЦ, прокручивать на форексе, умножая в разы крупный депозит, отдавать кредит, а навар себе оставлять.
Это вообще гениальный способ раскрутиться не имея крупного депозита.
Ставки по кредитам сейчас где-то 15-20% годовых, это за месяц 1-1,5% переплеты всего. А выигрыш с форекса может быть 100% и больше за месяц. Таким образом, трейдер отбивает все расходы и ещё по-царски зарабатывает. А учитывая тот факт, что у многих банков беспроцентный период в месяц бывает, то эта стратегия вообще в золотую жилу превращается.
Единственный подводный камень в том, что кухня может взгреть и не выплатить не то что доход, но и изначальный депозит.