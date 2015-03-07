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[pre-ICO/ICO] reOrder – инфраструктура для reOrder 1.10- 1.11.2017

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[pre-ICO/ICO] reOrder – инфраструктура для reOrder 1.10- 1.11.2017
1. Описание ICO

reOrder Technologies Inc. является компанией, зарегистрированной в Колорадо, США. С 2016 года наша задача - повысить экономическую эффективность магазинов, баров, кафе и ресторанов с помощью платежных терминалов и других инструментов и устройств, подключенных к одному серверу. В 2017 году мы внедряем технологию блокчейн и способность использовать криптовалют, что позволяет нашим клиентам:
- увеличить продажи и эффективность розничных предприятий, таких как магазины, бары, рестораны, гостиницы и т. д.
- повысить эффективность персонала и качество услуги, предоставляемые клиентам.
Ускорьте обслуживание и, как следствие, увеличивайте количество клиентов, которые будут обслуживаться за столом за единицу времени. Собирайте данные для аналитического анализа и дальнейшего повышения эффективности бизнеса. Интеграция блокчейн технологий и автоматизация работы персонал, снижает транзакционные издержки и в целом повышает качество обслуживания. Наши цели состоят в том, чтобы привлекать рядовые предприятия к технологиям блокчейн, предоставлять им полное промышленное решение для ежедневного использования и способность участвовать в глобальном процессе перехода от фиата к криптовалюте. Основная цель Компании на 2017 год - собрать средства в глобальном сообществе блокчейн, сформировать профессиональную команду для развития инфраструктуры reOrder и поддержать глобальный рост базы пользователей криптовалют. С этой целью Компания выпускает токены, которые дают своему владельцу право участвовать в инфраструктуре reOrder.


После реализации проекта (начало 2018 года) Компания рассчитывает получить прибыль из следующих источников:
- Комиссия за удобство - получение прибыли по фиксированной ставке в размере 1 доллара США за каждую квитанцию (около 25% от всей прибыли)
- Обработка платежей - получение прибыли от выплат агента за каждую транзакцию (около 2,5% от всей прибыли)
- Реклама - трансляция рекламных роликов, баннеров, электронного каталога алкоголя (около 25% всей прибыли)
- Карты лояльности - выпуск предоплаченных карт для платежей в ресторанах и магазинах (около 47,5% от всей прибыли).

Особенности монетизации: Основная цель - предоставить конечному пользователю самые полезные функции и аккуратно предложить ему заплатить за функции, облегчающие его жизнь. Клиент должен получить улучшенное качество обслуживания и 15-20% -ное снижение стоимости услуг. Для этого мы просим его внести взнос в размере 1 доллара США из квитанции и заплатить минимальный «tip» - 5%. Эти деньги будут разделены между Компанией и владельцем бизнеса 50/50. В начале 2018 года Компания планирует бесплатно установить терминалы самообслуживания, привлекая инвестиции для приобретения оборудования с помощью сообщества блокчейнов.


Проблема: сегодня только крупные сети ресторанов и магазинов и дорогие заведения могут предлагать высококачественное обслуживание по разумным ценам. В то же время небольшие магазины, рестораны, кафе и бары остаются позади, и для поддержания конкуренции вынуждены сокращать операционные расходы на зарплату и т.д. Таким образом, клиент в конечном итоге получает услугу низкого качества по высоким ценам, а владелец бизнеса теряет клиентов.

Причины: крупные сети имеют возможность разрабатывать технологии и экономить деньги с помощью автоматизации (например, AppleBee, Olive Garden, Chipotle используют терминалы Ziosk). Малые учреждения не могут себе этого позволить и в конечном итоге не конкурировать и закрывать свой бизнес. В то же время большинство рейтинговых услуг (yelp.com, zomato.com, miskapp.com, zagat.com, tripadvisor.com, foursquare.com и т. д.) также ориентированы на репутацию крупных сетей, в то время как малый бизнес вынужден потерять деньги на дорогих рекламных объявлениях и играть по их правилам, которые требуют платежей за лучший рейтинг.

Решение. Предоставьте малый бизнес тем же мощным инструментом, что и крупные сети использовать. Создайте возможность конкуренции, одновременно повысив качество обслуживания и одновременно снижая стоимость и предлагайте это решение бесплатно. Мы можем сделать это возможным, используя мощь глобального сообщества блокчейн в приобретении необходимого оборудования, которое сделает это решение привлекательным для крипто-сообщества, малого бизнеса и их клиентов.




В целях развития инфраструктуры reOrder Gateway компания планирует следующие функции:
- Модули оплаты криптовалютой
- Протокол подключения к внешним крипто-биржам
- Крипто-кошельки
- Квитанции с использованием технологий блокчейн
- Учет с использованием технологии блокчейн






2. Выгода для покупателей токенов:

Токены дают своему владельцу право участвовать в инфраструктуре reOrder. Токены могут быть интересны владельцам ресторанов, кафе, баров, магазинов, рекламодателей, продавцов и официантов. Компания намерена разместить токены reCoin на популярных биржах, чтобы обеспечить их свободное приобретение.



3. Дивиденды и вознаграждения
Нет дивидендов и вознаграждения

4. Детали ICO/PreICO

PreICO
скидка 30%;
Начнется 1 октября и завершиться 1 ноября 2017 года.

ICO:
Символ - reCoin;
Цена: 4500 reCoin = 1 BTC;
Максимальная цель - нет;
Минимальная цель - нет;
Начнется 1 ноября 2017 года.

Распределение токенов
Общее количество токенов: 35 000 000 (reCoin) токенов.
Для учредителей будут доступны 5% токенов.
5% будут распределены между командой баунти.
10% будущего стратегического партнерства.
80% будут доступны для покупки в рамках краудсейла.

5. Описание баунти компании.

Нет информации о баунти кампании

6. Сайт, WhitePaper, контакты.

https://ico.reorder.world/
https://ico.reorder.world/wp-content...ePaper-eng.pdf
__________________
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