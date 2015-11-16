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Сколько стоит сейчас родить и вырастить ребенка в Москве. Инфографика

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Старый Сегодня, 01:25
#1
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Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
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Сколько стоит сейчас родить и вырастить ребенка в Москве. Инфографика


Электронный ресурс банки.ру взялся подсчитать во сколько сейчас реально обходится родить и воспитать ребёнка в Москве и сразу оговоримся, что итоговая цифра там довольно удручающая. За неё кстати, говорит наша свежая статистика рождаемости - так, за первые 6 месяцев 2017 года в России родилось на 107 000 детей меньше, по сравнению с тем же периодом прошлого года - практически небольшой российский город исчез в лица Земли.

Итак, если брать с момента диагностирования беременности (а это уже был дан старт вашим расходам) и до 22 лет (когда обычно молодой человек начинает самостоятельную жизнь), то на одного ребенка в Москве у вас сейчас может уйти приблизительно 13,7 млн рублей, согласитесь - это отнюдь немало. Кстати, от этой цифры можно отнять приблизительно 1 млн рублей - эти затраты возьмет на себя государство, но это всего лишь 7% от всех ваших потенциальных расходов на своё дитя.

Ресурс честно признает, что в свой "прожиточный минимум" для ребенка, они включили не только питание и одежду с обувью, но и остальные как они уверены полностью необходимые расходы для нормального развития своего чада. И в этот перечень они ввели, например, детские электронные устройства, всякого рода игры и игрушки, поездки на отдых к морю или летние лагеря, платежи в пользу детского сада или на найм няни, поборы в школах, оплату услуг репетиторов, обучение в вузе и так далее. Однако, ресурс не трогал здесь расходы людей, которые живут сейчас в московском премиум сегменте, а также тех, кто буквально считает каждую копейку - он ориентировался реально на средний класс москвичей.

Соответственно ниже показаны расходы за 22 года обычной жизни обычного ребенка из Москвы - выводы делайте сами:

1. Еда и траты на одежду – 3,54 млн руб.

2. Услуги от няни – 4,68 млн руб.

3. Роды и медобслуживание ребенка до 3 лет – 500 000 руб.

4. Платежи за детский сад и кружки – 1,8 млн руб.

5. Отдых, развлечения, приобретение игрушек – 2,16 млн руб.

6. Расходы на репетиторов и учёба в вузе – 1,05 млн руб.

ВСЕГО: 13,7 млн рублей.

Ниже представлена сравнительная инфографика - на что иное можно сейчас истратить в Москве такие немаленькие деньги.


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59cd6654b0cfa
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Lorelei (Сегодня)
Старый Сегодня, 02:01
#2
Любитель
 
Имя: Лея
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 193
Благодарностей: 103
УГ: 0
КП: 0.248
Re: Сколько стоит сейчас родить и вырастить ребенка в Москве. Инфографика
Это все конечно очень удручает, однако все же, при наличии денег, ребенок стоит таких инвестиций и лучше 57 норковых шуб и трехкомнатной квартиры. Но, конечно, ребенок требует огромных моральных ресурсов, так что, было бы шикарно снизить нагрузку материальную, которая бумерангов повышает и без того до предела нагруженную моральную составляющую.
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