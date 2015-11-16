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Сколько стоит сейчас родить и вырастить ребенка в Москве. Инфографика



Электронный ресурс банки.ру взялся подсчитать во сколько сейчас реально обходится родить и воспитать ребёнка в Москве и сразу оговоримся, что итоговая цифра там довольно удручающая. За неё кстати, говорит наша свежая статистика рождаемости - так, за первые 6 месяцев 2017 года в России родилось на 107 000 детей меньше, по сравнению с тем же периодом прошлого года - практически небольшой российский город исчез в лица Земли.



Итак, если брать с момента диагностирования беременности (а это уже был дан старт вашим расходам) и до 22 лет (когда обычно молодой человек начинает самостоятельную жизнь), то на одного ребенка в Москве у вас сейчас может уйти приблизительно 13,7 млн рублей, согласитесь - это отнюдь немало. Кстати, от этой цифры можно отнять приблизительно 1 млн рублей - эти затраты возьмет на себя государство, но это всего лишь 7% от всех ваших потенциальных расходов на своё дитя.



Ресурс честно признает, что в свой "прожиточный минимум" для ребенка, они включили не только питание и одежду с обувью, но и остальные как они уверены полностью необходимые расходы для нормального развития своего чада. И в этот перечень они ввели, например, детские электронные устройства, всякого рода игры и игрушки, поездки на отдых к морю или летние лагеря, платежи в пользу детского сада или на найм няни, поборы в школах, оплату услуг репетиторов, обучение в вузе и так далее. Однако, ресурс не трогал здесь расходы людей, которые живут сейчас в московском премиум сегменте, а также тех, кто буквально считает каждую копейку - он ориентировался реально на средний класс москвичей.



Соответственно ниже показаны расходы за 22 года обычной жизни обычного ребенка из Москвы - выводы делайте сами:



1. Еда и траты на одежду – 3,54 млн руб.



2. Услуги от няни – 4,68 млн руб.



3. Роды и медобслуживание ребенка до 3 лет – 500 000 руб.



4. Платежи за детский сад и кружки – 1,8 млн руб.



5. Отдых, развлечения, приобретение игрушек – 2,16 млн руб.



6. Расходы на репетиторов и учёба в вузе – 1,05 млн руб.



ВСЕГО: 13,7 млн рублей.



Ниже представлена сравнительная инфографика - на что иное можно сейчас истратить в Москве такие немаленькие деньги.





Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59cd6654b0cfa Электронный ресурс банки.ру взялся подсчитать во сколько сейчас реально обходится родить и воспитать ребёнка в Москве и сразу оговоримся, что итоговая цифра там довольно удручающая. За неё кстати, говорит наша свежая статистика рождаемости - так, за первые 6 месяцев 2017 года в России родилось на 107 000 детей меньше, по сравнению с тем же периодом прошлого года - практически небольшой российский город исчез в лица Земли.Итак, если брать с момента диагностирования беременности (а это уже был дан старт вашим расходам) и до 22 лет (когда обычно молодой человек начинает самостоятельную жизнь), то на одного ребенка в Москве у вас сейчас может уйти приблизительно 13,7 млн рублей, согласитесь - это отнюдь немало. Кстати, от этой цифры можно отнять приблизительно 1 млн рублей - эти затраты возьмет на себя государство, но это всего лишь 7% от всех ваших потенциальных расходов на своё дитя.Ресурс честно признает, что в свой "прожиточный минимум" для ребенка, они включили не только питание и одежду с обувью, но и остальные как они уверены полностью необходимые расходы для нормального развития своего чада. И в этот перечень они ввели, например, детские электронные устройства, всякого рода игры и игрушки, поездки на отдых к морю или летние лагеря, платежи в пользу детского сада или на найм няни, поборы в школах, оплату услуг репетиторов, обучение в вузе и так далее. Однако, ресурс не трогал здесь расходы людей, которые живут сейчас в московском премиум сегменте, а также тех, кто буквально считает каждую копейку - он ориентировался реально на средний класс москвичей.Соответственно ниже показаны расходы за 22 года обычной жизни обычного ребенка из Москвы - выводы делайте сами:1. Еда и траты на одежду – 3,54 млн руб.2. Услуги от няни – 4,68 млн руб.3. Роды и медобслуживание ребенка до 3 лет – 500 000 руб.4. Платежи за детский сад и кружки – 1,8 млн руб.5. Отдых, развлечения, приобретение игрушек – 2,16 млн руб.6. Расходы на репетиторов и учёба в вузе – 1,05 млн руб.ВСЕГО: 13,7 млн рублей.Ниже представлена сравнительная инфографика - на что иное можно сейчас истратить в Москве такие немаленькие деньги.Специально для mmgp.ru

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