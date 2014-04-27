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[ICO] IRM – майнинговые услуги 'под ключ' 9.10- 8.11.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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[ICO] IRM – майнинговые услуги 'под ключ' 9.10- 8.11.2017
1. Описание ICO

Проект Ice Rock Mining (IRM) осуществляется компанией Woodland Networks L. P. Северная Ирландия, предлагающей услуги майнинга на своей майнинг ферме в г. Алматы, Казахстан.
Суть проекта IRM заключается в том, что майнинговая ферма будет расположена в бывшем секретном бункере, построенном СССР на случай войны. В 50-х годах Советский союз создавал огромные горные хранилища на случай войны, такие хранилища располагались внутри горы, где вырезалась пещера и были отлажены все технические нюансы Такая технология позволяла применять данные пещеры в различных целях.
Мы решили применить советские технологии и объединить их с майтингом криптовалют так как внутри пещеры которая была приобретена нашей компанией в собственность в 2017 году, существуют уникальные технические параметры для создания первой в мире майнинговой шахты внутри пещеры. Пещера была выбрана из-за ее локального расположения в сельской местности, вблизи водохранилища, где неподалеку расположена гидроэлектростанция.
Внутри пещеры постоянно поддерживается температура в 12 градусов по цельсию в течение всего года, что делает майнинг в такой горе очень эффективным, ведь отпадает необходимость в активном охлаждении видеокарт и асиков, а также возведении капитальных сооружений. За счет расположения горы в сельской местности, наша компания имеет аграрную субсидию на электричество, и дает возможность получать одну из лучших цен на электроэнергию в мире.
Все эти вышеперечисленные факторы уменьшают капитальные затраты на майнинг криптовалют на 25%, что делает нас эффективнее и экономнее
IRM - это проект, предлагающий майнинговые услуги 'под ключ' и индивидуальные пакеты, адаптированные под нужды клиентов для обеспечения максимальной выгоды приобретателей мзйнинговых пакетов IRM предлагает продажи облачного майнинга через вебсайт icerockmining.io.
Стандартный пакет услуг IRM включает покупку мощности для майнинга посредством предоставления услуги согласно тарифному плану размещенному на официальном сайте IRM (icerockmining.io) и ее последующее обслуживание на своей майнинг ферме в г. Алматы. Казахстан на протяжении 2-х лет с момента покупки контракта.
Минимальная плата за тарифный план составляет 5 Rock токенов (5 USO), а плата за установку оборудования и обслуживание уже включена в стоимость услуги. Порог входа на майнинг-ферму беспрецедентно низок и составляет лишь 5 Rock токенов (5 USD).
IRM предлагает также индивидуальные пакеты для оптовых покупателей которые могут заказать у нас индивидуальное решение под определенный бюджет.
IRM предлагает клиентам возможность получить выгоды облачного майнинга по одной из самых низких цен на рынке облачного майнинга валюты, за счет уникальной стратегии компании.

В итоге, такие факторы как плата за электричество и плата за аренду помещения являются основными факторами, которые влияют на доходность фермы целиком.

ROCK токены будут доступны на биржах криптовалют через 2 недели после завершения ICO.
Токены могут использоваться только при условии, что они находятся на счету держателя токенов в модуле личного кабинета на веб-сайте https://icerockmining.io/
Когда держатели токенов покупают тарифные планы посредством вебсайта https://icerockmining.io/, приобретенные тарифные платы автоматически отражаются на их счету и соотносятся с имеющимися у них токенами.
Токены будут отражены в личном кабинете держателя токенов. Пользователь сможет самостоятельно указывать или менять кошелек для принятия средств от майнинга его мощности в личном кабинете.









2. Выгода для покупателей токенов:

Итак, каждый токен проекта IRM дает право на использование мощностей нашей фермы без уплаты арендной платы на протяжении 2 (двух) лет и электроэнергии.
Приобретая токен ROCK вы сможете купить любой из наших пакетов для майнинга согласно тарифам указанных на нашем веб-сайте https://icerockmining.io/ начиная с первого дня функционирования нашей майнинг фермы.


3. Дивиденды и вознаграждения
Нет дивидендов и вознаграждения

4. Детали ICO/PreICO

ICO:
Символ - ROCK;
Цена: 0,8 -1,2 $;
Максимальная цель - нет;
Минимальная цель - нет;
Общее количество токенов -16,5 млн;
Из них 15 млн - доступны для покупки в рамках краудсейла.
Начнется 9 октября и завершиться 8 ноября 2017 года.

IRM стремиться быть максимально открытой и прозрачной компанией для крипто-сообщества. Все средства собранные в ходе первичного размещения токенов, будут распределяться в следующем порядке:
Статья расходов
Инжиниринговые работы - 5 %;
Закуп оборудования и установка - 80 %;
Разработка сайта и его поддержка - 5 %;
Обслуживающий персонал - 5%;
Маркетинг - 5 %.


5. Описание баунти кампании.

Нет баунти кампании

6. Сайт, WhitePaper, контакты.

https://icerockmining.io/
https://icerockmining.io/whitePaper.pdf
https://t.me/joinchat/Emenog0u3kyNRusZjFbFWA
https://www.instagram.com/dias.icerock
https://www.facebook.com/IceRockMini...?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/in/dias-kurmanov-b038b5149/
https://www.youtube.com/channel/UCxQ...-LU9vgiBeuuGLg
__________________
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