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Тяжела и неказиста жизнь простого баунтиста

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Старый Сегодня, 01:13
#1
Форекс-блогер
 
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Тяжела и неказиста жизнь простого баунтиста
Друзья, в этой статье я коснусь тех негативных моментов, которые могут омрачать радужные надежды баунтистов.
Итак, первый и главный – баунтист не получает ожидаемого вознаграждения. Это может случиться в силу причин, как объективных, так и субъективных.



Объективные -
К объективным можно отнести неудачу проекта, который вами продвигается.
У многих проектов в условиях прописана, так называемая, софт капа – минимальный порог, который нужно собрать в период ICO. Если эта сумма не собрана, то деньги должны вернуть обратно и баунтисты ничего не получают.
Субъективные –
  1. Проект создали мошенники и они его скамят, иногда даже не ожидая окончания ICO.
  2. Баунтистов набежало очень много, а денег собрали мало. В этом случае участников баунти «режут» - лишают выплат под различными предлогами.
  3. Токены попадают на биржу и сразу падают в цене ниже плинтуса. Кто зазевался – не получит ничего или почти ничего.
  4. Токены розданы по кошелькам, но так и не попадают на биржу. В принципе тот же скам, только с нарисованными губами.

Это только некоторые из распространенных случаев, когда вы не получите так давно ожидаемого десерта (а ждать иногда приходится по 2-3 месяца и даже дольше).

И наконец, моральный аспект, о котором почему-то почти никто не вспоминает – моральный. Баунтисты часто крутят проекты, которые являются скамами и кидают не только их (тут только работа), но и вкладчиков.
Таким образом, участников баунти можно причислить к вольным или невольным помощникам скамеров. Поэтому, карма, в любом случае, портится.
Удачи вам и подписывайтесь на мой блог. Будет интересно!
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Последний раз редактировалось kislov; Сегодня в 01:18.
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