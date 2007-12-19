Тяжела и неказиста жизнь простого баунтиста

Друзья, в этой статье я коснусь тех негативных моментов, которые могут омрачать радужные надежды баунтистов.
Итак, первый и главный – баунтист не получает ожидаемого вознаграждения. Это может случиться в силу причин, как объективных, так и субъективных.
Объективные -
К объективным можно отнести неудачу проекта, который вами продвигается.
У многих проектов в условиях прописана, так называемая, софт капа – минимальный порог, который нужно собрать в период ICO. Если эта сумма не собрана, то деньги должны вернуть обратно и баунтисты ничего не получают.
Субъективные –
- Проект создали мошенники и они его скамят, иногда даже не ожидая окончания ICO.
- Баунтистов набежало очень много, а денег собрали мало. В этом случае участников баунти «режут» - лишают выплат под различными предлогами.
- Токены попадают на биржу и сразу падают в цене ниже плинтуса. Кто зазевался – не получит ничего или почти ничего.
- Токены розданы по кошелькам, но так и не попадают на биржу. В принципе тот же скам, только с нарисованными губами.
Это только некоторые из распространенных случаев, когда вы не получите так давно ожидаемого десерта (а ждать иногда приходится по 2-3 месяца и даже дольше).
И наконец, моральный аспект, о котором почему-то почти никто не вспоминает – моральный. Баунтисты часто крутят проекты, которые являются скамами и кидают не только их (тут только работа), но и вкладчиков.
Таким образом, участников баунти можно причислить к вольным или невольным помощникам скамеров. Поэтому, карма, в любом случае, портится.
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