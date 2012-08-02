Можно ли восстановить Биткоин родственников после смерти?

В этом году неожиданно умер молодой человек в штате Колорадо, в результате чего его семье пришлось перебирать его имущество. Благодаря поиску по документам они узнали, что их близкий инвестировал в биткоин в 2013 году, когда он стоил всего $ 13 за монету, а недавно вырос до рекордного максимума в $ 5000. Скорбящая семья хотела бы унаследовать криптовалюту, но это возможно лишь при получении доступа к кошельку.
Биткоин — это надежная цифровая валюта, защищенная нерушимой технологией криптографии. Цифровой актив является безопасным способом хранения богатства, но в то же время существует вероятность, что после смерти его владельцев виртуальное состояние станет навсегда недоступным. Это серьезная проблема для родственников высокотехнологических инвесторов, которые вкладывают деньги в актив с рыночной капитализацией более $ 70 млрд.
Биткоины хранятся в виртуальном кошельке. Каждый кошелек использует комбинацию случайных символов, называемую «открытым ключом», которую могут видеть все как адрес для отправления и получения криптовалюты. Отдельный «закрытый ключ» позволяет владельцам получать доступ к содержимому кошелька. Если владелец криптовалюты умирает, но не передает секретный ключ, его наследники никогда не смогут получить доступ к активам. Чтобы избежать подобной ситуации, человек должен убедиться в том, что кто-то владеет копией закрытого ключа (записал его, сохранил на флешке или доверил специальной коммерческой организации).
Но есть и другая возможность. Семья из Колорадо, вероятно, восстановиь биткоины своего родного. При просмотре банковского счета был обнаружен перевод на Coinbase, биржу обмена криптовалют. С документами в руках семья пошла в компанию из Сан-Франциско, где подтвердили существование кошелька и запустили процесс передачи его содержимого. (У других бирж также есть подобная политика, но они неохотно обсуждают этот вопрос. Платформы опасаются, что мошенники могут использовать поддельные документы о смерти, чтобы красть деньги со счетов пользователей).
Перевод специально для mmgp.ru
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