[pre-ICO/ICO] MOLD - децентрализованная игровая платформа 01.10.17-09.01.18

О MOLD
MOLD - это справедливая и безопасная распределенная игровая платформа, которая поддерживает разработку новых игр и упрощает торговлю предметами, оружием, доспехами и другими ценными данными. Предметы, оружие и доспехи в играх будут распространяться на рынке как однозначно определенные токены на Ethereum, что позволяет торговать без сторонней организации. MOLD также имеет другую структуру, в отличие от традиционных централизованных игр, в которых владелец токена принадлежит игровому оператору; поэтому, создавая новые ценности в виртуальном мире игровых данных. По мере развития технологий и человечности такие вновь созданные ценности начнут иметь более реалистичные ценности, которые потенциально могут привести к росту экономики.
Торги MOLD сохраняют справедливость, позволяя пользователям проводить проверки и подтверждать поток средств, предотвращая контрафактные деньги и перекрывающиеся переводы. Традиционная денежная система имела архитектуру клиент-сервер и централизованную платежную систему, что делает ее уязвимой для взлома и других атак из внешних источников. Клиентам также были предъявлены обвинения в оплате услуг по финансовым правилам и сложной обработке. С другой стороны, распределенная валютная платформа с архитектурой P2P имеет меньшую нагрузку и чрезвычайно безопасна, поскольку она не зависит от третьих сторон, и информация не остается в одном месте.
Игроки могут получать и символизировать ценные предметы от игры и свободно торговать без влияния игровых операторов. Обозначенные предметы продаются с ключевыми монетами как ключевая валюта. Пользователи, которые изменили свои позиции на плесени на рынке, могут обменять их на зашифрованные валюты через сторонний обмен.
Что вы можете сделать с помощью moldcoin?
Moldcoins можно использовать для покупки игр и предметов, а также для работы (проголосовать за) платформ.
Права держателей токенов
1MLD = 1 голос
Распределение прибыли на распределенной игровой платформе MOLD будет основываться на консенсусе пользователей. Пользователи, владеющие плесенью, получают по одному голосу за каждый принадлежащий им MLD и могут участвовать в голосовании за распределение прибыли для работы платформы. Кроме того, голосование, а также распределение прибыли на основе результатов голосования будут автоматически выполняться с использованием интеллектуального контракта, построенного на сети Ethereum.
Существует шесть распределяемых предметов, основанных на голосовании - «дивиденды», «поддержка», «реклама», «обслуживание», «прибыль» и «сбережения».
Всего будет выпущено - 2,500,000,000 токенов
Символ токена - MLD
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