О себе - CryptoHab - то с чего начинаю

Начинать что-то новое, так еще и в сентябре для меня волнующе как и линейка для первоклассника. Хотя я имею некий багаж знаний заработка в интернете и публикаций своих работ, но этот блог является для меня первым на MMGP.
Наиболее перспективными темами для блога рассматриваю:
- Терминология цифрового мира
- Майнинг (личный опыт)
- Инвестиции в токены на фазе ICO
- Инвестиции в существующие криптовалюты
- Live-чаты с организаторами ICO
Хотя я не рассматриваю на данный момент больших инвестиций в криптовалюту, но предполагаю что блог CryptoHab может дать много информации и полезных знакомств как для меня так и для читателей блога.
То с чего начинаю... : на сегодняшний день мой опыт таков:
- Майнинг как на пулах так и без (с разными успехами)
- Покупка криптовалюты
- Прямой контакт с организаторами ICO
- Изучение и пользование криптовалютными кошельками