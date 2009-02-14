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О себе - CryptoHab - то с чего начинаю

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"CryptoHab" - авторский блог пользователя BiziAlen
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Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
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О себе - CryptoHab - то с чего начинаю

Начинать что-то новое, так еще и в сентябре для меня волнующе как и линейка для первоклассника. Хотя я имею некий багаж знаний заработка в интернете и публикаций своих работ, но этот блог является для меня первым на MMGP.

Наиболее перспективными темами для блога рассматриваю:
  • Терминология цифрового мира
  • Майнинг (личный опыт)
  • Инвестиции в токены на фазе ICO
  • Инвестиции в существующие криптовалюты
  • Live-чаты с организаторами ICO

Хотя я не рассматриваю на данный момент больших инвестиций в криптовалюту, но предполагаю что блог CryptoHab может дать много информации и полезных знакомств как для меня так и для читателей блога.

То с чего начинаю... : на сегодняшний день мой опыт таков:
  • Майнинг как на пулах так и без (с разными успехами)
  • Покупка криптовалюты
  • Прямой контакт с организаторами ICO
  • Изучение и пользование криптовалютными кошельками
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Последний раз редактировалось BiziAlen; Сегодня в 00:50.
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Метки
блог, криптовалюты
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