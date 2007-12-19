kislov



Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 19.12.2007 Сообщений: 3,571 Благодарностей: 1,705 УГ: 4 Записей в FX -блоге: 327 Записей в CT -блоге: 23 Подписок FX: 3 Подписок CT: 4 КП: 0.117 подарки награды

[ICO] Synapse - демократизация доступа к данным 01-31.10.2017 Synapse - демократизация доступа к данным 01-31.10.2017



У вас нет необходимости в навыках кодирования. Рынок Synapse предназначен для всех. Просто зайдите на нашу панель инструментов, выберите свой оракул и подключите его к умному контракту.

Перейдите в наш простой пользовательский интерфейс, чтобы найти то, что вам нужно. Мы классифицируем все советники на основе типа, цены, рейтинга пользователя и источника данных.

Мы допускаем ввод большого количества параметров в поисковый запрос, что упрощает поиск нужного вам оракула и фида данных.



Выберите канал передачи данных

Фильтр для определенных мест, частоты загрузки, таймфреймы, эксклюзивность и цена, чтобы найти фид данных, который вам нужно ввести в ваш смарт-контракт.

Данные ценны - как для продавцов, так и для покупателей. Благодаря гибким параметрам мы гарантируем, что никто не будет вынужден покупать больше, чем нужно.



Покупка с помощью токенов

Используйте токены Synapse для покупки фида данных. По мере переноса токенов смарт-контракт обеспечит доступ к фиду данных.

Все покупки записываются на блокчейн, делая их неизменными, анонимными и безопасными.



Доступ к данным

Начните принимать правильные решения, вводя фид данных в смарт-контракты. Смарт-контракты могут выполнять команды мгновенно и без взаимодействия с человеком - безупречное принятие решений, основанных на данных.

Следуйте данным в режиме реального времени на панели мониторинга Synapse и определите конфигурацию смарт-контрактов с новой информацией.



Вход в Smart Contract

Загрузите код plug n'play, готовый для ввода в смарт-контрактах. Просто установите конфигурацию - остальное сделано.

Smart контракт создается на языке программирования на основе Ethereum, Solidity и может быть легко преобразован на другие языки, такие как Serpent.



Информация о предварительной продаже токена Synapse



Во время продажи сетевого токена будет создано 500 миллионов токенов SYNAPSE (SYN).

165 миллионов токенов SYN (33%) будут доступны для покупки в течение всего периода предпродажной и публичной продажи.

Остальные 67% токенов и любые непроданные токены будут храниться Фондом Synapse в рамках долгосрочного операционного бюджета.



Во время предпродажи ранним участникам предлагается ставка бонуса за токены: 2500 за ETH против 2000 за ETH в публичной продаже.

Участники получат токены Synapse (символ: SYNPRE), которые будут зачислены на ваш счет при отправке ETH в предварительный смарт-контракт.

Символы SYNPRE не передаются и будут автоматически преобразованы в токены SYN в начале публичной продажи, которая запланирована на 1 октября.



Токены Synapse Presale доступны для покупки только с использованием Ethereum (ETH). Все ETH, отправленные на предварительный контракт, будут направлены непосредственно в Фонд Synapse, целью которого является создание, продвижение и поддержка сети Synapse.



Будет создано 500 миллионов токенов

33% - Будет продано 165 миллионов токенов

25% Бонусы для покупателей на пресейл



Сайт

WhitePaper У вас нет необходимости в навыках кодирования. Рынок Synapse предназначен для всех. Просто зайдите на нашу панель инструментов, выберите свой оракул и подключите его к умному контракту.Перейдите в наш простой пользовательский интерфейс, чтобы найти то, что вам нужно. Мы классифицируем все советники на основе типа, цены, рейтинга пользователя и источника данных.Мы допускаем ввод большого количества параметров в поисковый запрос, что упрощает поиск нужного вам оракула и фида данных.Фильтр для определенных мест, частоты загрузки, таймфреймы, эксклюзивность и цена, чтобы найти фид данных, который вам нужно ввести в ваш смарт-контракт.Данные ценны - как для продавцов, так и для покупателей. Благодаря гибким параметрам мы гарантируем, что никто не будет вынужден покупать больше, чем нужно.Используйте токены Synapse для покупки фида данных. По мере переноса токенов смарт-контракт обеспечит доступ к фиду данных.Все покупки записываются на блокчейн, делая их неизменными, анонимными и безопасными.Начните принимать правильные решения, вводя фид данных в смарт-контракты. Смарт-контракты могут выполнять команды мгновенно и без взаимодействия с человеком - безупречное принятие решений, основанных на данных.Следуйте данным в режиме реального времени на панели мониторинга Synapse и определите конфигурацию смарт-контрактов с новой информацией.Загрузите код plug n'play, готовый для ввода в смарт-контрактах. Просто установите конфигурацию - остальное сделано.Smart контракт создается на языке программирования на основе Ethereum, Solidity и может быть легко преобразован на другие языки, такие как Serpent.Во время продажи сетевого токена будет создано 500 миллионов токенов SYNAPSE (SYN).165 миллионов токенов SYN (33%) будут доступны для покупки в течение всего периода предпродажной и публичной продажи.Остальные 67% токенов и любые непроданные токены будут храниться Фондом Synapse в рамках долгосрочного операционного бюджета.Во время предпродажи ранним участникам предлагается ставка бонуса за токены:Участники получат токены Synapse (символ: SYNPRE), которые будут зачислены на ваш счет при отправке ETH в предварительный смарт-контракт.Символы SYNPRE не передаются и будут автоматически преобразованы в токены SYN в начале публичной продажи, которая запланирована на 1 октября.Токены Synapse Presale доступны для покупки только с использованием Ethereum (ETH). Все ETH, отправленные на предварительный контракт, будут направлены непосредственно в Фонд Synapse, целью которого является создание, продвижение и поддержка сети Synapse.Будет создано 500 миллионов токенов33% - Будет продано 165 миллионов токенов25% Бонусы для покупателей на пресейл

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