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[ICO] Synapse - демократизация доступа к данным 01-31.10.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
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[ICO] Synapse - демократизация доступа к данным 01-31.10.2017
Synapse - демократизация доступа к данным 01-31.10.2017

У вас нет необходимости в навыках кодирования. Рынок Synapse предназначен для всех. Просто зайдите на нашу панель инструментов, выберите свой оракул и подключите его к умному контракту.
Перейдите в наш простой пользовательский интерфейс, чтобы найти то, что вам нужно. Мы классифицируем все советники на основе типа, цены, рейтинга пользователя и источника данных.
Мы допускаем ввод большого количества параметров в поисковый запрос, что упрощает поиск нужного вам оракула и фида данных.

Выберите канал передачи данных
Фильтр для определенных мест, частоты загрузки, таймфреймы, эксклюзивность и цена, чтобы найти фид данных, который вам нужно ввести в ваш смарт-контракт.
Данные ценны - как для продавцов, так и для покупателей. Благодаря гибким параметрам мы гарантируем, что никто не будет вынужден покупать больше, чем нужно.

Покупка с помощью токенов
Используйте токены Synapse для покупки фида данных. По мере переноса токенов смарт-контракт обеспечит доступ к фиду данных.
Все покупки записываются на блокчейн, делая их неизменными, анонимными и безопасными.

Доступ к данным
Начните принимать правильные решения, вводя фид данных в смарт-контракты. Смарт-контракты могут выполнять команды мгновенно и без взаимодействия с человеком - безупречное принятие решений, основанных на данных.
Следуйте данным в режиме реального времени на панели мониторинга Synapse и определите конфигурацию смарт-контрактов с новой информацией.

Вход в Smart Contract
Загрузите код plug n'play, готовый для ввода в смарт-контрактах. Просто установите конфигурацию - остальное сделано.
Smart контракт создается на языке программирования на основе Ethereum, Solidity и может быть легко преобразован на другие языки, такие как Serpent.

Информация о предварительной продаже токена Synapse

Во время продажи сетевого токена будет создано 500 миллионов токенов SYNAPSE (SYN).
165 миллионов токенов SYN (33%) будут доступны для покупки в течение всего периода предпродажной и публичной продажи.
Остальные 67% токенов и любые непроданные токены будут храниться Фондом Synapse в рамках долгосрочного операционного бюджета.

Во время предпродажи ранним участникам предлагается ставка бонуса за токены: 2500 за ETH против 2000 за ETH в публичной продаже.
Участники получат токены Synapse (символ: SYNPRE), которые будут зачислены на ваш счет при отправке ETH в предварительный смарт-контракт.
Символы SYNPRE не передаются и будут автоматически преобразованы в токены SYN в начале публичной продажи, которая запланирована на 1 октября.

Токены Synapse Presale доступны для покупки только с использованием Ethereum (ETH). Все ETH, отправленные на предварительный контракт, будут направлены непосредственно в Фонд Synapse, целью которого является создание, продвижение и поддержка сети Synapse.

Будет создано 500 миллионов токенов
33% - Будет продано 165 миллионов токенов
25% Бонусы для покупателей на пресейл

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