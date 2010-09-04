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Видеоплатформа Vimeo приобрела сервис Livestream с киевским представительством

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Видеоплатформа Vimeo приобрела сервис Livestream с киевским представительством

Покупатель планирует интегрировать технологии Livestream, что позволит создателям видеоконтента на Vimeo снимать, редактировать, транслировать и архивировать стримы событий.

Сделку, условия которой не разглашаются, должны закрыть до конца года. Для Vimeo покупка стала крупнейшей сделкой в истории компании.

Ежегодно на Livestream транслируется более 10 млн. событий для более 10 тыс. платящих пользователей, среди которых организации вроде Dow Jones, Spotify, футбольной команды Philadelphia Eagles и другие. Ежемесячно трансляции на платформе смотрят порядка 50 млн. человек.

Штаб-квартира Livestream располагается в Бруклине, а свои представительства компания имеет в Бангалоре, Запорожье и Киеве. В украинских офисах работают более 30 инженеров, тестировщиков и дизайнеров.

Сооснователь стримингового сервиса Марк Корнфилт будет подчиняться СЕО Vimeo Анжали Суд и заниматься развитием совместного сервиса трансляций, а также интеграцией возможностей Livestream в Vimeo. Все 180 сотрудников Livestream смогут перейти на работу в Vimeo, где они продолжат работу над продуктами и платформой покупателя.

СЕО Vimeo отмечает, что причиной поглощения является возможность привнести экспертизу трансляций Livestream в Vimeo. Предполагается, что после сделки Livestream будет полностью интегрировано в платформу покупателя.

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