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Создатель технопарка UNIT.City запустил СЭС под Киевом

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Создатель технопарка UNIT.City запустил СЭС под Киевом

Девелоперская группа UDP Василия Хмельницкого намерена инвестировать в «зеленую» энергетику $300 млн. в течение пяти лет.

По данным пресс-службы компании, солнечная электростанции (СЭС) в пгт Великая Дымерка Киевской области стала первым проектом группы UDP Renewables. Первая очередь СЭС состоит из 22 200 модулей, а ее мощность составляет 6 МВт. Закончить строительство СЭС планируют в 2018 году, достигнув мощности в 50 МВт.

Василий Хмельницкий, мажоритарный акционер UDP, отметил, что UDP Renewables намерена до 2022 года ввести в эксплуатацию объекты солнечной и ветровой энергетики суммарной мощностью 300 МВт. К реализации проекта планируется привлечь также средства от международных финансовых институций и международных партнеров.

На настоящий момент группа уже вложила в проекты альтернативной энергетики $10 млн., а еще $35 млн. будет инвестировано до 2018 года. В последнем квартале этого года начнется строительство двух СЭС: на 17,5 МВт в Херсонской и на 10 МВт в Одесской области. Общая мощность проектов станций, подготовленных проектов UDP Renewables в южных областях Украины, составит 120 МВт.

Напомним, что Василий Хмельницкий стал инициатором создания первого полномасштабного технопарка UNIT.City, расположенного на территории Киевского мотозавода.

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