Dragon Capital приобрела два столичных бизнес-центра

Речь идет о покупке бизнес-центров Прайм и Евразия, которые располагаются в деловом центре Киева.



Завершилась сделка по приобретению двух бизнес-центров Прайм и Евразия у БТА Банк. Покупателем является компания New Ukraine PE Holding, входящая в группу инвестиционных компаний Dragon Capital, а ее основным акционером выступает фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund.



Евразия и Прайм представляют собой бизнес-центры класса А. Оба они расположены по ул. Жилянской, а их общая площадь составляет 33 423 и 9 140 кв. м соответственно.



По последним данным, вакантность площадей в обоих бизнес-центрах составляла менее 1%. Ключевыми арендаторами в данных БЦ являются Microsoft, PWC, Deloitte, EPAM, Sanofi.



По словам генерального директора Dragon Capital Томаша Фиала, эта инвестиция увеличила портфель компании в сфере коммерческой недвижимости до пяти объектов, общая площадь которых составляет более 205тыс. кв. м.



В прошлом году инвесткомпания Dragon Capital выкупила два логистических комплекса под Киевом.



Ранее мы писали, что Dragon Capital стала владельцем радиостанции ТРК Радио-Эра.



На сегодняшний день Dragon Capital, основанная в 2000 году в Киеве, считается одной из крупнейших групп компаний, работающих в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. Группа предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.



