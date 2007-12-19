Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,366 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[pre-ICO] Alphathereum – суперферма для майнинга 01-30.10.2017

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:27
#1
Форекс-блогер
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,571
Благодарностей: 1,705
УГ: 4
Записей в FX-блоге: 327
Записей в CT-блоге: 23
Подписок FX: 3
Подписок CT: 4
КП: 0.117
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
[pre-ICO] Alphathereum – суперферма для майнинга 01-30.10.2017
Alphathereum – суперферма для майнинга 01-30.10.2017

Добыча в больших масштабах, где экономия за счет масштаба может быть достигнута, может быть очень выгодной для акционеров.

Наша цель - создать недорогой объект добычи криптовалют в ОАЭ и предоставить простой портал для наших акционеров ежемесячно получать дивиденды Ethereum.
Майнер предоставляет вычислительную мощность для решения математических задач. В качестве награды он получает сумму за каждый добытый блок.

Графический процессор
AMD считается лидером на рынке микросхем GPU из-за высокой хешета на ватт своих чипов RX 4xx и 5xx.
Кроме того, AMD выпустила новые драйверы, которые повышают производительность процессоров RX.
Мы уже обратились к ряду дистрибьюторов, чтобы гарантировать наш первый запас GPU по конкурентоспособной цене:

Мониторинг и обслуживание
Программное обеспечение для мониторинга будет постоянно контролировать состояние майнеров, и, таким образом, мы можем мгновенно реагировать, если шахтер перестает работать. Ежедневно на нашем объекте будет проходить мониторинг.

Обновление оборудования
Чтобы сохранить объект на самом высоком уровне рентабельности, мы будем регулярно обновлять оборудование; однако это будет сделано только там, где ROI нового оборудования больше.
Команда инвестиционного аналитика и альтернативного инвестиционного специалиста с 5-летним опытом в сфере недвижимости, товаров и портфеля. Наша цель сегодня - воплотить в жизнь надежную идею. Предлагая нашим инвесторам безопасную инвестицию в добычу Ethereum, выше обычной ROI 20% -30%

Команда
Мохамед Гани
Мохамед имеет 5-летний опыт разработки программного обеспечения для REIT-институтов, а также 4-летний опыт работы с технологией blockchain и криптовалютами.
Консультанты Alphathereum
+10 лет опыта работы в системной архитектуре для IBM
7-летний опыт управления проектами для Dell

Детали краудсейла
Доступные токены: 9 999 999
Цена за 1 токен: 1 доллар США
Хешрейт майнинга: 200 GH / s - 300 GH / s.

Выплаты
 80% чистой операционной прибыли будет перераспределяться ежемесячно в ETH.
20% чистой операционной прибыли будет реинвестировано в

Cайт
WhitePaper
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!



Мой блог о форекс: читайте, комментируйте, подписывайтесь на обновления!
kislov на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[ICO] Indicoin - социальная платформа для увеличения уровня жизни 1.10.2017-1.11.2017 Alcest ICO 0 27.09.2017 02:31
[ICO][BOUNTY] Solomonex - Solomon Exchange 28 августа 2017 - 28 сентября 2017 veranika55 ICO 1 10.09.2017 13:28
26 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге состоится конференция Blockchain Life 2017 upline Горячие новости 0 16.08.2017 10:04
Перспективы майнинга и движение курса Эфириума в 2017 году jurgan Ethereum 36 13.06.2017 18:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
Конкурс "Осень 2016. Заработал? - Потрать!"
От nlobp в разделе «Покупки в интернете»
Аватар Анна Чернобай
Австралийское турагенство тестирует блокчейн-приложение для бронирования отелей
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар nlobp
Выбор тостера
От nlobp в разделе «Хочу купить»
Аватар отдел "К"
Реальные будни интернета
От отдел "К" в разделе «Онлайн кредит: общий форум»
Аватара нет
Финансовые пирамиды в нашем обществе
От OneDayYouMay в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар golden_
Покупаем PayPal от 300$ до ∞ за WM, LR, Privat24, Liqpay, российские Visa/MasterCard
От golden_ в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
.     
Пользователей
424,366
Тем
491,161
Сообщений
12,244,461

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram