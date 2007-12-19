[pre-ICO] Alphathereum – суперферма для майнинга 01-30.10.2017

Alphathereum – суперферма для майнинга 01-30.10.2017
Добыча в больших масштабах, где экономия за счет масштаба может быть достигнута, может быть очень выгодной для акционеров.
Наша цель - создать недорогой объект добычи криптовалют в ОАЭ и предоставить простой портал для наших акционеров ежемесячно получать дивиденды Ethereum.
Майнер предоставляет вычислительную мощность для решения математических задач. В качестве награды он получает сумму за каждый добытый блок.
Графический процессор
AMD считается лидером на рынке микросхем GPU из-за высокой хешета на ватт своих чипов RX 4xx и 5xx.
Кроме того, AMD выпустила новые драйверы, которые повышают производительность процессоров RX.
Мы уже обратились к ряду дистрибьюторов, чтобы гарантировать наш первый запас GPU по конкурентоспособной цене:
Мониторинг и обслуживание
Программное обеспечение для мониторинга будет постоянно контролировать состояние майнеров, и, таким образом, мы можем мгновенно реагировать, если шахтер перестает работать. Ежедневно на нашем объекте будет проходить мониторинг.
Обновление оборудования
Чтобы сохранить объект на самом высоком уровне рентабельности, мы будем регулярно обновлять оборудование; однако это будет сделано только там, где ROI нового оборудования больше.
Команда инвестиционного аналитика и альтернативного инвестиционного специалиста с 5-летним опытом в сфере недвижимости, товаров и портфеля. Наша цель сегодня - воплотить в жизнь надежную идею. Предлагая нашим инвесторам безопасную инвестицию в добычу Ethereum, выше обычной ROI 20% -30%
Команда
Мохамед Гани
Мохамед имеет 5-летний опыт разработки программного обеспечения для REIT-институтов, а также 4-летний опыт работы с технологией blockchain и криптовалютами.
Консультанты Alphathereum
+10 лет опыта работы в системной архитектуре для IBM
7-летний опыт управления проектами для Dell
Детали краудсейла
Доступные токены: 9 999 999
Цена за 1 токен: 1 доллар США
Хешрейт майнинга: 200 GH / s - 300 GH / s.
Выплаты
80% чистой операционной прибыли будет перераспределяться ежемесячно в ETH.
20% чистой операционной прибыли будет реинвестировано в
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