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С начала года в ПриватБанке открыли счета более 111 тысяч предпринимателей

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С начала года в ПриватБанке открыли счета более 111 тысяч предпринимателей

С начала 2017 года ПриватБанк открыл 111 111 новых счетов предпринимателей и юридических лиц. Как сообщили в банке, на обслуживание в 2017 году было привлечено 29 852 юридических лица и 81 259 украинских предпринимателей.

«В ПриватБанке на открытие счета предпринимателю нужно потратить всего несколько минут, причем открыть счет можно круглосуточно на сайте банка, не нужно собирать много документов, – отметил руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка Сергей Клюев. – Сегодня банк возобновил активное кредитование бизнеса, наши клиенты могут получить как микрокредиты по программе «КУБ» до 500 тыс. грн без залога, так и получить лизинг или открыть кредитную линию от 500 тыс. грн под залог имущества».

Чтобы предпринимателю открыть счет на сайте ПриватБанка, достаточно быть зарегистрированным предпринимателем и клиентом Приватбанка как физ. лицо (например, иметь карту или депозит) и получить ЭЦП в Приват24 для частных клиентов.

По данным исследования банковского рынка, проведенного GfK Ukraine, счетами и другими услугами ПриватБанка пользуются 58,4% юридических лиц и 73,2% частных предпринимателей.

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новости, приватбанк
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