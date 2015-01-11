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Терминология и любые вопросы о криптовалютном мире

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"CryptoHab" - авторский блог пользователя BiziAlen
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Внимание Терминология и любые вопросы о криптовалютном мире


Тема создана для обучения терминологии криптовалютного мира

В этой теме будут рассмотрены основные термины и высказывания связанные с криптовалютой

Криптовалюта - цифровое валютное средство в виде монеты.

ICO - способ сбора инвестиций посредством первичного выпуска токенов и последующей их продажей

Токен - цифровая монета выпущенная для ICO

Краудсейл - Идентичное понятие с ICO с дополнением, что инвестор покупая токены получает долю и голоса в проекте

Токенсейл - Сама стадия продажи токенов на ICO

Пресейл - Этап сбора средств перед ICO. Выполняется для обнаружения и устранения недостатков в проведении основного этапа ICO. Если продажа токенов не ограничена на пресейле, то есть вероятность продажи всех выпущенных монет и отмены ICO

Pre-ICO - это предварительный сбор средств которые могут быть направлены на организацию основного ICO

Майнинг - Использование вычислительных мощностей для поддержания распределенных сетей. Мощности идут на обеспечения безопасности сети, а владелец мощностей получает вознаграждения криптовалютой сети которую поддерживает.

Спрашивайте и ваш вопрос обретет ответ
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Последний раз редактировалось BiziAlen; Сегодня в 01:10.
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Метки
криптовалюты, термин
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