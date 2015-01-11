Терминология и любые вопросы о криптовалютном мире

Тема создана для обучения терминологии криптовалютного мира
В этой теме будут рассмотрены основные термины и высказывания связанные с криптовалютой
Криптовалюта
- цифровое валютное средство в виде монеты.
ICO
- способ сбора инвестиций посредством первичного выпуска токенов и последующей их продажей
Токен
- цифровая монета выпущенная для ICO
Краудсейл
- Идентичное понятие с ICO с дополнением, что инвестор покупая токены получает долю и голоса в проекте
Токенсейл
- Сама стадия продажи токенов на ICO
Пресейл
- Этап сбора средств перед ICO. Выполняется для обнаружения и устранения недостатков в проведении основного этапа ICO. Если продажа токенов не ограничена на пресейле, то есть вероятность продажи всех выпущенных монет и отмены ICO
Pre-ICO
- это предварительный сбор средств которые могут быть направлены на организацию основного ICO
Майнинг
- Использование вычислительных мощностей для поддержания распределенных сетей. Мощности идут на обеспечения безопасности сети, а владелец мощностей получает вознаграждения криптовалютой сети которую поддерживает.
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