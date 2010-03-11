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Новое учение из России уже пришло
(Картинка с рисунком к сожалению не вставляется)
Великая провидица Ванга задолго до сегодняшних событий предсказывала появление некоего нового учения. Рассмотрим более детально, что пророчила болгарская ясновидящая.
"... человечество переживет много природных и общественных катаклизмов и бурных событий. Постепенно будет меняться человеческое сознание. Придут тяжелые времена, люди разделятся по признаку веры. Придет в мир древнейшее учение. Меня спрашивают: «Скоро ли придет это время?» Нет, не скоро. Еще Сирия не пала!"
События в Сирии близки к завершению.
"Существует древнее учение — учение Белого братства. Оно распространится по всему миру. О нём напечатают новые книги, и их будут читать повсюду на Земле. Это будет Огненная Библия. Придет день и все религии исчезнут! Останется только учение Белого братства. Точно белым цветом оно укроет землю, и благодаря ему люди спасутся. Новое учение придет из России. Она первая очистится. Белое братство распространится по России и начнет свое шествие по миру. Случится это через 20 лет, раньше это не произойдет. Через 20 лет соберете первый урожай. 1978 г."
Подробно расшифровав это послание увидим, что новое учение уже пришло. Эти женщины живут в России, написали более 60-ти книг, создают новое учение.
Обратимся к недавно найденным рисункам Нострадамуса. Всего известно 72 акварели, где показаны две женщины, участвующие в неких процессах. Здесь мы не будем их подробно рассматривать, ограничимся тем, что некоторые рисунки уже прошли в историю, другие ждут своего времени. Вверху рисунок Нострадамуса, где находится женщина, держащая в руке ключи. Дама стоит на основании - фундаменте. В отверстиях основания видна вода. Водами М. Нострадамус называет религии. В своем пророчестве он говорит о Христианстве, называя Христианство Адриатическим морем. (В данном случае он говорит о слиянии всех религий и создании единого фундамента Единоверия.)
Дама держит в левой руке перекрещенные ключи и скипетр. Скипетр - это атрибут богов Неба, символизирует жезл миссии, жезл правоты, поддерживающей закон, справедливость и прощение. Перекрещенные ключи - ключи от "Царствия Небесного", символ освобождения и инициации, последовательного продвижения от одной стадии жизни к другой.
И наконец ясновидящий Э. Кейси тоже пророчил появление нового учения:
«Миссия славянских народов, - говорил Эдгар Кейси, состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, восстановить на новой основе – на любви, доверии и мудрости». Эдгар Кейси считал, что именно: «Из России в мир придет надежда – не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной России! Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религиозное развитие России и даст миру надежду».