kislov



Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 19.12.2007 Сообщений: 3,571 Благодарностей: 1,705 УГ: 4 Записей в FX -блоге: 327 Записей в CT -блоге: 23 Подписок FX: 3 Подписок CT: 4 КП: 0.117 подарки награды

[pre-ICO] DECO экономия на банковских комиссиях 01-30.10.2017 Платформа DECO (Digital ECOnomy).



Мы являемся самофинансируемой стартап-компанией, базирующейся в Окленде, Новая Зеландия, созданная в 2015 году. Мы создаем платформу, которая объединяет все основные городские службы вместе с конечным пользователем в режиме реального времени. С самого начала были созданы технологии, инфраструктура, бэкэнд и внешние сервисы для поддержки глобального внедрения. До 2019 года мы сосредоточимся на Новой Зеландии. В 2019 году, когда мы разрабатываем и доказываем модель бизнеса, мы будем расширяться и в других регионах.



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В этом году мы выпустили часть общественного транспорта нашей платформы для трех крупных городов Новой Зеландии, и у нас есть более 20 000 уникальных ежедневных активных пользователей, число которых постоянно растет.



Мы позиционируем себя между потребителями и предприятиями, что является хорошим местом для облегчения платежных операций.

Когда мы начали работать с различными сервисами (например, кофейни, соки, суши) и компаниями такси, мы обнаружили, что они платят огромные сборы банкам и платежным шлюзам. В некоторых случаях плата составляла 15% (при средних транзакциях от 5 до 20 долларов США) за транзакцию, включая все скрытые расходы. У них нет возможности для инноваций с этими сборами.



Это основная причина появления токена DECO. Мы называем его валютой DECO, потому что мы планируем использовать ее в рамках протокола транзакций с несколькими сигнатурами в качестве среды обмена, которая объединяет связь между цепочками и блочной связью, чтобы максимально упростить использование криптовалют для потребителей и предприятий.



Токены DECO не будут принадлежать нам или кому-либо еще; мы не собираемся предварительно их добывать или предварительно распределять перед событиями продажи. Мы не собираемся разбавлять их стоимость, выпуская больше из них после событий продажи. Код токена не имеет каких-либо бэкдоров или способ паузы или монетного двора больше после окончания толпы. Маркер Deco разработан как неопровержимый, независимый и неинфляционный.



DECO - это маркер ERC223, который полностью обратно совместим со стандартом ERC20, хотя он включает некоторые дополнительные функции, необходимые для правильного применения протокола транзакций с несколькими сигнатурами. Код маркера был проверен компанией Hosho Group, интеллектуальной аудиторской службой.

Валюта DECO будет продаваться на основных биржах в декабре этого года.



Расписание распределения токенов



Преcейл со скидкой 50%: (Только 5% будет распределяться не более чем за 30 дней)



1 октября 2017 00:00 UTC - 31 октября 2017 00:00 UTC

Общий выпуск - 600 млн токенов

1 ETH = 6000 DEC



ICO: (максимум 180 дней)

1 до 30 ноября ~ 25% скидка (1 ETH = 4000 DEC)

1 - 30 декабря - скидка 20% (1 ETH = 3750 DEC)

С 31 декабря по 29 января скидка 15% (1 ETH = 3529 DEC)

30 января по 28 февраля ~ 10% скидка (1 ETH = 3333 DEC)

1 - 30 марта - скидка 5% (1 ETH = 3157 DEC)

31 марта - 29 апреля - скидка 0% (1 ETH = 3000 DEC)



Остальные токены будут постепенно распределяться в качестве вознаграждения всем вкладчикам, пропорциональным количеству токенов DECO, полученных во время событий продажи.



Коэффициент распределения вознаграждения рассчитывается не более чем на 1% в год от количества токенов, распределенных во время толпы. Распределение токенов вознаграждения может длиться 80 или более лет, чтобы поддерживать низкий уровень инфляции.



Все участники, в том числе с минимальным взносом 0,01 ETH, будут иметь право запросить вознаграждение от интеллектуального контракта дистрибьютора DECO.



Ресурсы:

Веб-сайт:

Техническая документация:

Что мы делаем: Мы являемся самофинансируемой стартап-компанией, базирующейся в Окленде, Новая Зеландия, созданная в 2015 году. Мы создаем платформу, которая объединяет все основные городские службы вместе с конечным пользователем в режиме реального времени. С самого начала были созданы технологии, инфраструктура, бэкэнд и внешние сервисы для поддержки глобального внедрения. До 2019 года мы сосредоточимся на Новой Зеландии. В 2019 году, когда мы разрабатываем и доказываем модель бизнеса, мы будем расширяться и в других регионах.В этом году мы выпустили часть общественного транспорта нашей платформы для трех крупных городов Новой Зеландии, и у нас есть более 20 000 уникальных ежедневных активных пользователей, число которых постоянно растет.Мы позиционируем себя между потребителями и предприятиями, что является хорошим местом для облегчения платежных операций.Когда мы начали работать с различными сервисами (например, кофейни, соки, суши) и компаниями такси, мы обнаружили, что они платят огромные сборы банкам и платежным шлюзам. В некоторых случаях плата составляла 15% (при средних транзакциях от 5 до 20 долларов США) за транзакцию, включая все скрытые расходы. У них нет возможности для инноваций с этими сборами.Это основная причина появления токена DECO. Мы называем его валютой DECO, потому что мы планируем использовать ее в рамках протокола транзакций с несколькими сигнатурами в качестве среды обмена, которая объединяет связь между цепочками и блочной связью, чтобы максимально упростить использование криптовалют для потребителей и предприятий.Токены DECO не будут принадлежать нам или кому-либо еще; мы не собираемся предварительно их добывать или предварительно распределять перед событиями продажи. Мы не собираемся разбавлять их стоимость, выпуская больше из них после событий продажи. Код токена не имеет каких-либо бэкдоров или способ паузы или монетного двора больше после окончания толпы. Маркер Deco разработан как неопровержимый, независимый и неинфляционный.DECO - это маркер ERC223, который полностью обратно совместим со стандартом ERC20, хотя он включает некоторые дополнительные функции, необходимые для правильного применения протокола транзакций с несколькими сигнатурами. Код маркера был проверен компанией Hosho Group, интеллектуальной аудиторской службой.Валюта DECO будет продаваться на основных биржах в декабре этого года.Преcейл со скидкой 50%: (Только 5% будет распределяться не более чем за 30 дней)1 октября 2017 00:00 UTC - 31 октября 2017 00:00 UTCОбщий выпуск - 600 млн токеновICO: (максимум 180 дней)1 до 30 ноября ~ 25% скидка (1 ETH = 4000 DEC)1 - 30 декабря - скидка 20% (1 ETH = 3750 DEC)С 31 декабря по 29 января скидка 15% (1 ETH = 3529 DEC)30 января по 28 февраля ~ 10% скидка (1 ETH = 3333 DEC)1 - 30 марта - скидка 5% (1 ETH = 3157 DEC)31 марта - 29 апреля - скидка 0% (1 ETH = 3000 DEC)Остальные токены будут постепенно распределяться в качестве вознаграждения всем вкладчикам, пропорциональным количеству токенов DECO, полученных во время событий продажи.Коэффициент распределения вознаграждения рассчитывается не более чем на 1% в год от количества токенов, распределенных во время толпы. Распределение токенов вознаграждения может длиться 80 или более лет, чтобы поддерживать низкий уровень инфляции.Все участники, в том числе с минимальным взносом 0,01 ETH, будут иметь право запросить вознаграждение от интеллектуального контракта дистрибьютора DECO.Ресурсы:Веб-сайт: https://decocurrency.com Техническая документация: https://decocurrency.com/assets/deco-whitepaper.pdf Что мы делаем: https://decocurrency.com/#whatwedo

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