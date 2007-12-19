[pre-ICO] DECO экономия на банковских комиссиях 01-30.10.2017

Платформа DECO (Digital ECOnomy).
Мы являемся самофинансируемой стартап-компанией, базирующейся в Окленде, Новая Зеландия, созданная в 2015 году. Мы создаем платформу, которая объединяет все основные городские службы вместе с конечным пользователем в режиме реального времени. С самого начала были созданы технологии, инфраструктура, бэкэнд и внешние сервисы для поддержки глобального внедрения. До 2019 года мы сосредоточимся на Новой Зеландии. В 2019 году, когда мы разрабатываем и доказываем модель бизнеса, мы будем расширяться и в других регионах.
В этом году мы выпустили часть общественного транспорта нашей платформы для трех крупных городов Новой Зеландии, и у нас есть более 20 000 уникальных ежедневных активных пользователей, число которых постоянно растет.
Мы позиционируем себя между потребителями и предприятиями, что является хорошим местом для облегчения платежных операций.
Когда мы начали работать с различными сервисами (например, кофейни, соки, суши) и компаниями такси, мы обнаружили, что они платят огромные сборы банкам и платежным шлюзам. В некоторых случаях плата составляла 15% (при средних транзакциях от 5 до 20 долларов США) за транзакцию, включая все скрытые расходы. У них нет возможности для инноваций с этими сборами.
Это основная причина появления токена DECO. Мы называем его валютой DECO, потому что мы планируем использовать ее в рамках протокола транзакций с несколькими сигнатурами в качестве среды обмена, которая объединяет связь между цепочками и блочной связью, чтобы максимально упростить использование криптовалют для потребителей и предприятий.
Токены DECO не будут принадлежать нам или кому-либо еще; мы не собираемся предварительно их добывать или предварительно распределять перед событиями продажи. Мы не собираемся разбавлять их стоимость, выпуская больше из них после событий продажи. Код токена не имеет каких-либо бэкдоров или способ паузы или монетного двора больше после окончания толпы. Маркер Deco разработан как неопровержимый, независимый и неинфляционный.
DECO - это маркер ERC223, который полностью обратно совместим со стандартом ERC20, хотя он включает некоторые дополнительные функции, необходимые для правильного применения протокола транзакций с несколькими сигнатурами. Код маркера был проверен компанией Hosho Group, интеллектуальной аудиторской службой.
Валюта DECO будет продаваться на основных биржах в декабре этого года.
Расписание распределения токенов
Преcейл со скидкой 50%: (Только 5% будет распределяться не более чем за 30 дней)
1 октября 2017 00:00 UTC - 31 октября 2017 00:00 UTC
Общий выпуск - 600 млн токенов
1 ETH = 6000 DEC
ICO: (максимум 180 дней)
1 до 30 ноября ~ 25% скидка (1 ETH = 4000 DEC)
1 - 30 декабря - скидка 20% (1 ETH = 3750 DEC)
С 31 декабря по 29 января скидка 15% (1 ETH = 3529 DEC)
30 января по 28 февраля ~ 10% скидка (1 ETH = 3333 DEC)
1 - 30 марта - скидка 5% (1 ETH = 3157 DEC)
31 марта - 29 апреля - скидка 0% (1 ETH = 3000 DEC)
Остальные токены будут постепенно распределяться в качестве вознаграждения всем вкладчикам, пропорциональным количеству токенов DECO, полученных во время событий продажи.
Коэффициент распределения вознаграждения рассчитывается не более чем на 1% в год от количества токенов, распределенных во время толпы. Распределение токенов вознаграждения может длиться 80 или более лет, чтобы поддерживать низкий уровень инфляции.
Все участники, в том числе с минимальным взносом 0,01 ETH, будут иметь право запросить вознаграждение от интеллектуального контракта дистрибьютора DECO.
Ресурсы:
Веб-сайт: https://decocurrency.com
Техническая документация: https://decocurrency.com/assets/deco-whitepaper.pdf
Что мы делаем: https://decocurrency.com/#whatwedo