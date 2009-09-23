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Баунти, в которых участвую.

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Старый Сегодня, 22:45
#1
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Баунти, в которых участвую.
Сюда буду постепенно добавлять баунти кампании, в которых участвую сам.

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Mandarin - подписная
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Старый Сегодня, 23:26
#2
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Имя: Виктор
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Re: Баунти, в которых участвую.
upline, можете более детально написать, что значит статьи и подписная?
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VictorSamus на форуме  
Старый Сегодня, 23:30
#3
Лучший HYIP-портал
Премиум
 
Аватар upline
 
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 13,766
Благодарностей: 8,842
УГ: 14
Записей в CT-блоге: 14
Подписок CT: 7
КП: 0.257
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награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Баунти, в которых участвую.
Цитата:
Сообщение от VictorSamus Посмотреть сообщение
upline, можете более детально написать, что значит статьи и подписная?
Эти пометки я сделал скорее для себя просто в произвольной форме. В данном случае подписная это баунти кампания подписей. Статьи это написание статей для проектов. Бывают также и другие твитер, фейсбук, видео, переводы и т.д. У каждого проекта свой список баунти, которые он предлагает.
__________________
TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
p2p обмен без посредников | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
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upline на форуме  
Старый Сегодня, 23:33
#4
www.fairmonitor.com
Форекс-блогер
 
Аватар VictorSamus
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 6,511
Благодарностей: 2,012
Записей в блоге: 16
УГ: 3
Записей в FX-блоге: 437
Записей в CT-блоге: 3
Подписок FX: 6
Подписок CT: 3
КП: 0.268
подарки
награды Манимейкер 
Re: Баунти, в которых участвую.
Цитата:
Сообщение от upline Посмотреть сообщение
Эти пометки я сделал скорее для себя просто в произвольной форме. В данном случае подписная это баунти кампания подписей. Статьи это написание статей для проектов. Бывают также и другие твитер, фейсбук, видео, переводы и т.д. У каждого проекта свой список баунти, которые он предлагает.
Правильно я понимаю, что если писать или переводить статьи для проектов, то можно получить в замен часть токенов?
__________________
Рефбек тут}}}Profit Hunters{{{Мои депозиты под страховкой!
Вклады с MONHYIP широкий выбор проектов и высокий рефбек!
Торгую только в этого брокера
VictorSamus на форуме  
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