Баунти, в которых участвую.

upline, можете более детально написать, что значит статьи и подписная?
Эти пометки я сделал скорее для себя просто в произвольной форме. В данном случае подписная это баунти кампания подписей. Статьи это написание статей для проектов. Бывают также и другие твитер, фейсбук, видео, переводы и т.д. У каждого проекта свой список баунти, которые он предлагает.
Эти пометки я сделал скорее для себя просто в произвольной форме. В данном случае подписная это баунти кампания подписей. Статьи это написание статей для проектов. Бывают также и другие твитер, фейсбук, видео, переводы и т.д. У каждого проекта свой список баунти, которые он предлагает.
Правильно я понимаю, что если писать или переводить статьи для проектов, то можно получить в замен часть токенов?