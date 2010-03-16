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[ICO] FOMO - social media tipping бот 01.10- 4.10.2017 [BOUNTY]

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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[ICO] FOMO - social media tipping бот 01.10- 4.10.2017 [BOUNTY]
1. Описание ICO

FOMO, аббревиатура «Fear Of Missing Out» - Синдром упущенной выгоды, была добавлена в Oxford English Dictionary в 2013 году.

FOMO токен не дает никаких обещаний изменить мир. Он оставляет это людям, которые могут изменить мир. Мы не будем пытаться произвести впечатление на вас обещаниями и фантастическими словами.

Токены можно будет в начале только собирать. Соберите их, станьте миллионером в системе FOMO, отправить их друзьям и т.д. Сформируйте свой небольшой портфель токенов FOMO, и Вы не будете бояться упустить будущую выгоду.


Общее количество: 750 млн FOMO
150 000 000 FOMO - Pre ICO
112 500 500 FOMO - Bounty
412 500 000 FOMO - ICO
75 000 000 FOMO - команда разработчиков




2. Выгода для покупателей токенов:

Конкретной выгоды не указано, токен FOMO будет указан как минимум на 10 биржах, чтобы можно было торговать и легко получать токены FOMO.


3. Дивиденды и вознаграждения
Нет дивидендов и вознаграждения

4. Детали ICO/PreICO

Pre ICO - завершилось.

ICO:
Символ - FOMO;
Цена: 1ETH - 300 000 FOMO
Максимальная цель - нет;
Минимальная цель - нет;
Начнется 1 октября и завершиться 28 октября 2017 года.

Распределения средств:

25% - для social media tipping бота;
45% - для биржевых листингов и маркетинга, повысить узнаваемость токена FOMO.
10% - для создания оффшорного юридического лица;
20% - для операционных расходов.

5. Описание баунти компании.

Все бонусы будут распределены в течение последней недели ICO

Для получения более детальной информации перейдите по ссылке - https://bitcointalk.org/index.php?topic=2177963.0

6. Сайт, WhitePaper, контакты.

http://fomo-token.com/
http://fomo-token.com/FOMO-Token-Whitepaper.pdf
https://www.facebook.com/Fomo-Token-321760788233462/
https://twitter.com/FomoToken
__________________
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