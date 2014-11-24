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[ICO] Stream Space - платформа для хранения и распространения видео 23.10.17

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#1
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
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Записей в CT-блоге: 6
Подписок CT: 3
КП: 0.252
подарки
[ICO] Stream Space - платформа для хранения и распространения видео 23.10.17
Сайт проекта https://www.stream.space/
Старт ICO - 23 октября

StreamSpace планирует запустить инновационную платформу и сообщество, которые станут связующим звеном между творчеством независимых кинопродюсеров и зрителем, который ценит качество и
передовой киноконтент.

Девять основных элементов платформы StreamSpace:
• Безопасное хранилище видеоконтента, частично работающее на базе IPFS и Storj.
• Журнал распределенного хранения операций для дополнительной прозрачности и безопасности.
• Высокотехнологичный декодер и встроенный проигрыватель HTML5, оптимизированный для поточного видео — первоначально на ПК, а затем на наиболее популярных клиентах для воспроизведения видео: Apple iPhone, смартфонах Android и порталах SVOD, подключенных к телевизорам HD (в том числе Google Chromecast, Roku, Microsoft Xbox, Apple TV, Amazon Fire и т.п.).
• Система рекомендаций контента, которая помогает зрителю найти новый
контент, соответствующий его предпочтениям. Подборка основана на зрительских привычках и отзывах / рейтингах. Наша цель — устранить ограничения, которые в настоящее время мешают зрителю найти интересующее его кино.
• Безопасный цифровой кошелек позволяет зрителю и кинопроизводителю легко управлять своими аккаунтами и сохраненными ресурсами, пользуясь фиатной валютой или жетонами. Уникальный формат кошелька позволяет выражать ценность аккаунта в любой комбинации жетонов StreamShare (SSH) и поддерживаемой фиатной валюте.
• Частная биржа жетонов отслеживает рыночную стоимость жетонов SSH
и дает возможность зрителям и кинопроизводителям проводить финансовые транзакции, а также позволяет обменивать фиатную валюту на валюту StreamShares, а затем обратно в фиатную валюту, если кинопроизводитель решает «обналичить» транзакции.
• Интерфейс для работы сообщества позволяет кинопроизводителям загружать продукты в среду StreamSpace, устанавливать цены и анализировать статистику по популярности и отзывы по контенту.
• Каналы социальных сетей обеспечивают связь кинопроизводителей друг с другом и с аудиторией. Ключевой элемент стратегии StreamSpace заключается в предоставлении кинопроизводителям возможности обойти рекламную сеть крупных студий и вести свою собственную маркетинговую деятельность. Социальные сети — наиболее экономичный и инновационный способ связи кинопроизводителей с потенциальной аудиторией по всему миру.
• Первичное размещение монет / кампании краудфандинга на базе криптовалюты в
рамках новых кинопроектов от лица кинопроизводителей, которые заинтересованы в этом нестандартном способе
привлечения финансов для проектов с малым и средним бюджетом. Ожидается, что многие независимые кинопроизводители
будут заинтересованы в работе с StreamSpace и привлечении от 100 000 до 1 миллиона долларов на новые проекты.
__________________
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 22:14.
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