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Инвестиции или трейдинг: что лучше?

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Какой путь извлечения прибыли на финансовом рынке лучше?

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Старый Сегодня, 20:38
#1
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Инвестиции или трейдинг: что лучше?
В жизни практически каждый человек лелеет мысли о том, что неплохо было бы иметь дополнительный источник дохода, который бы не мешал основным делам и радовал своей прибыльностью. И вот, наткнувшись на информацию о заработке на финансовых рынках в интернете, СМИ, в голове возникают мысли – а почему бы и не попробовать, ведь со стороны все так легко и привлекательно выглядит?! И тут можно столкнуться с дилеммой, что же лучше выбрать: инвестирование или трейдинг? В статье я попытаюсь ответить на данный вопрос и выскажу свое скромное мнение.

Статистика неумолимо констатирует, что лишь небольшая часть новичков, решившая самостоятельно противостоять рынку, в результате становится успешными, остальных все же ждут разочарования. Глупо сразу ждать хороших результатов от начинающего трейдера, который воодушевлен рекламой о сверхприбыли и не имеет подготовки. Большинство новичков торгуют в свободное время от учебы или работы. В самом начале возникает мысль о том, что данного времени вполне хватит, чтобы вести торги. Спустя время приходит понимание, что трейдинг – это далеко не игра, а работа, которая также требует вложения определенного количества времени и сил. Только с опытом человек сможет уделять меньше времени на анализ рынка; для новичка же это сделать за короткое время будет намного сложнее. Бросить основное место работы и посвятить себя валютному рынку можно сделать лишь, когда доход от спекуляций будет перекрывать заработную плату. Также нужно учесть, что рынок нестабилен и поэтому могут быть как прибыльные месяцы, так и убыточные.

Но, наряду с самостоятельной торговлей, существует возможность получать прибыль при минимальных затратах времени, что является просто глотком воздуха для тех людей, которые не могут торговать сами. Как вариант, можно инвестировать в различные типы долгосрочных инструментов.

Для себя я сделала вывод, что немаловажным фактором при ответе на вопрос «инвестиции или трейдинг: что лучше?», является наличие времени, которое человек может посвятить на обучение и непосредственно совершение операций на рынке.

КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ОТ ТРЕЙДИНГА

Разница между инвесторами и трейдерами является довольно размытой, но отличия найти можно.

Так что же такое инвестирование? Инвестирование - это ничто иное как «вложение капитала в определенный актив с целью получения прибыли». Главное слово здесь – актив. То есть, чтобы являться инвестором, нужно чем-то владеть. Целью инвестора является найти бизнес, который способен приносить прибыль из года в год. Инвестор покупает акции не с целью дальнейшей перепродажи подороже, а для получения прибыли от роста их стоимости.

Трейдер же получает выгоду от роста или падения цен на любой актив, которым можно спекулировать. По сути это тот же бизнесмен, только работает он с акциями и ценными бумагами.

БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕЙДИНГА НАД ИНВЕСТИРОВАНИЕМ:

1. Начать торговлю можно и не имея большой депозит. Сейчас многие ДЦ позволяют начать торги с минимальными средствами.

2. На трейдинге можно заработать больше, в отличие от инвестирования.

3. При торговле человек сразу начинает получать прибыль.

БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ НАД ТРЕЙДИНГОМ:

1. Инвестиции являются источником пассивного дохода. Как ни крути, но инвестировать и получать прибыль гораздо проще, чем торговать. Здесь доход может получить каждый и для этого не нужно тратить драгоценное время на обучение.

2. [I]Отсутствие постоянного мониторинга рынка[/I]. Именно это выгодно отличает инвестиции от трейдинга, особенно в глазах новичков. Инвестор может сделать вклад и забыть про него, лишь изредка корректируя его, получать доход и направлять часть на другие цели.

3. Практика показывает, что большинство трейдеров терпят неудачу, нежели инвесторы.

Я выделила лишь основные преимущества трейдинга над инвестированием, хотя каждый для себя их может выделить еще больше. Видно, что перевеса ни в одной из сторон нет, но это не означает, что преимущества закончены. Кому-то может быть просто не интересен мир инвестирования, даже при заведомо больших рисках трейдинга. И именно таким человеком являюсь я

При ответе на вопрос, что же ближе: инвестиции или трейдинг, нужно в первую очередь определиться с целями, которые стоят перед вами. Если же есть огромное желание стать успешным трейдером, то следует начинать торговать в свободное время, дабы накопить опыт и получить определенные навыки. Если же рассматривать ситуацию лишь в ракурсе получения дополнительного дохода, то лучше выбрать инвестиции, так как это сохранит ваше время и не позволит лишний раз подвергаться эмоциональной нагрузке, которая постоянно «светит» трейдеру.

В заключении хочу отметить, что мир трейдинга не прост и подойдет он далеко не каждому. Сравнение с азартной игрой в рулетку немыслима, так как трейдинг – это рутинная ежедневная работа, где нужно выявлять закономерности, постоянно работать над собой и своим психологическим состоянием. Поэтому золотых гор здесь достигает далеко не каждый. Если Вы понимаете, что готовы столкнуться с такими трудностями, то возможно трейдинг – это ваш путь. Если же нет ни сил, ни желания преодолевать всю эту «рутину», то лучше с этим не связываться и гораздо безопаснее выбрать путь инвестирования.

Также хотелось бы услышать мнение посетителей данного форума, какие преимущества каждый для себя видит в трейдинге над инвестированием и наоборот.
В начале теме разместила опрос, мимо которого прошу не проходить.
Благодарю за внимание!

Автор: Glimmer
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Glimmer; Сегодня в 20:48.
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