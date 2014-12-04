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Власти Бахрейна заявили о готовности легализовать криптовалюты

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Власти Бахрейна заявили о готовности легализовать криптовалюты

Власти королевства Бахрейн начали эксперименты в области блокчейн-технологий, а также рассматривают возможность разрешить использование криптовалют. Соответствующее заявление сделал исполнительный директор Совета экономического развития страны Халид Аль Румайи, пишет The Hindu Business Line.

Цитата:
«Мы открыты для биткоина», — сказал Румайи.
Также он добавил, что власти страны не исключают выпуск криптовалютных облигаций.

Недавно Центробанк Бахрейна ввел правила для регулятивной песочницы, в которой компании, получившие одобрение финрегулятора, смогут тестировать свои финтех-проекты.

Цитата:
«Эта регулятивная песочница очень похожа на то, что делают Сингапур и Великобритания. Она уже работает в полноценном режиме, мы принимаем заявки от участников через сайт. Мы открыты для бизнеса», — сказал Румайи.
Кроме того, о планах открыть свой филиал в Бахрейне заявила биткоин-биржа из Саудовской Аравии. Вопрос уже вынесен на обсуждение с Центробанком.

Напомним, в марте платформа BitOasis внедрила для жителей Бахрейна возможность покупки биткоинов при помощи кредитных карт.

Источник https://forklog.com/vlasti-bahrejna-...kriptovalyuty/
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Последний раз редактировалось BiziAlen; Сегодня в 20:31.
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Метки
криптовалюта
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