Власти Бахрейна заявили о готовности легализовать криптовалюты

Власти королевства Бахрейн начали эксперименты в области блокчейн-технологий, а также рассматривают возможность разрешить использование криптовалют. Соответствующее заявление сделал исполнительный директор Совета экономического развития страны Халид Аль Румайи, пишет The Hindu Business Line.
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«Мы открыты для биткоина», — сказал Румайи.
Также он добавил, что власти страны не исключают выпуск криптовалютных облигаций.
Недавно Центробанк Бахрейна ввел правила для регулятивной песочницы, в которой компании, получившие одобрение финрегулятора, смогут тестировать свои финтех-проекты.
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«Эта регулятивная песочница очень похожа на то, что делают Сингапур и Великобритания. Она уже работает в полноценном режиме, мы принимаем заявки от участников через сайт. Мы открыты для бизнеса», — сказал Румайи.
Кроме того, о планах открыть свой филиал в Бахрейне заявила биткоин-биржа из Саудовской Аравии. Вопрос уже вынесен на обсуждение с Центробанком.
Напомним, в марте платформа BitOasis внедрила для жителей Бахрейна возможность покупки биткоинов при помощи кредитных карт.
Источник https://forklog.com/vlasti-bahrejna-...kriptovalyuty/