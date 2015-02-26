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[ANN][Crowdsale][Bounty] Acebusters - Онлайн-покер готов к революции!

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Старый Сегодня, 20:17
#1
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
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КП: 0.000
[ANN][Crowdsale][Bounty] Acebusters - Онлайн-покер готов к революции!


Добрый день, друзья!

Сегодня я хочу познакомить Вас с проектом Acebusters.

Acebusters - это децентрализованная покерная платформа на базе блокчейн Etherium.

Вы спросите, ну и чем же отличается наша платформа от уже существующих онлайн платформ. Мы выявили некоторые проблемы традиционных платформ:
  1. К сожалению, на сегодняшний день, большинство платформ имеют такие скелеты в шкафу, как причастность оных к денежным махинациям и отмыванию денег. Достаточно вспомнить Черную пятницу (15 апреля 2011 года), когда сайты четырех крупнейших покер румов (PokerStars, FullTilt Poker, Absolute Poker и UltimateBet Poker) были заблокированы Федеральным Бюро Расследований США по факту обвинения в незаконной организации азартных игр в онлайн и подозрении в мошенничестве. Спектр обвинений и судебных исков, выдвинутых покер румам весьма широк: здесь и отмывание денег, и незаконная обработка платежей, и взятки, и обман органов власти.
  2. Многие платформы максимально увеличивают свои проценты за счет нечестного алгоритма тасовки карт. Это и понятно, ведь никто не хочет оставаться в минусе, и нужно обеспечивать себе хотя бы минимальную прибыль. Некоторые даже имеют смелость самовольно блокировать счета слишком успешных игроков без объяснения обстоятельств.
  3. Большинство традиционных онлайн-платформ требуют указания персональных данных, что ведет к дальнейшей перепродаже и “навариванию” на данных пользователей.
  4. Большинство платформ не поддерживает мобильные платформы, в отдельных случаях пользователь должен установить либо десктоп-приложение, либо расширение для браузера. Проблема здесь заключается в том, что такие приложения/расширения могут быть не безопасны, а также человек, который находиться в удалении от своего ПК, не может легко и доступно использовать подобные сервисы.

Я расскажу по порядку, почему мы (такие мягкие и пушистые) не будем иметь вышеизложенные проблемы.
  1. Наша реализация позволит избежать передачи на хранение денег третьей стороне, они всегда будут оставаться под исключительным контролем игрока в его собственном кошельке. Более того пользователь сам выбирает свой кошелек и несет все обязанности по обеспечению своего счета и средств. Блокчейн позволит увеличить прозрачность всех операций и вести честную игру.
  2. Мы планируем реализовать концепцию ментального покера в качестве протокола для проведения игр. Этот криптографический протокол позволит игрокам коллективно тасовать колоды карт и не раскрывать их до тех пор, пока не наступает время открыть их в рамках игры. Доступ для привилегированных пользователей и управление генератором случайных чисел могут быть доказуемо исключены, за счет чего обеспечивается доверие игроков при использовании данной технологии. Более подробно смотрите: Чем же криптография может помочь покеру?
  3. Не требуются персональные данные игрока или проверка его личности, вы просто покупаете наш токен NTZ и можете играть. Более подробно про токены можете прочитать ниже.
  4. Мы использовали mobile-first подход. Доступ к приложению возможен через любой браузер, в том числе мобильный без установки дополнительных приложений/расширений.
  5. На сладенькое: у нас самые низкие рейки, потому что мы делаем платформу для настоящей игры в покер: честной и интересной. Мы действительно верим в наш проект, т.к. наша команда по большей части состоит из фанатов игры в покер.

Чем же криптография может помочь покеру?

Наша цель реализовать концепцию Ментального покера. Это криптографический протокол, основанный на множественном шифровании и расшифровании индивидуальных карт. Протокол обеспечивает конфиденциальность карт и эффективность в реальном выполнении, он подходит для любого числа игроков для игры в карты по Интернету. Эффект сговора минимален и стратегии игроков конфиденциальны даже с введением Дилера (он видит стратегии игроков только когда игра уже закончена). Больше информации можете прочитать на сайте Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...BA%D0%B5%D1%80

Что мы имеем на данный момент

На данный момент проект имеет рабочее бета-приложение (пока что без ментального покера).

Столами управляют смарт-контракты: при посадке за стол игроки фактически переводят средства своего кошелька на адрес контракта, раздачи происходят в payment channel с периодическим скидыванием состояния в блокчейн. После окончания игры, если между игроками нет разногласий, контракт автоматически производит выплаты и берет рейк — это все отображается в блокэксплорере. Вот реальный пример:
https://etherscan.io/tx/0x115973f885...62669c74af0bd3
Транзакция на 0x223.. — рейк, остальные — выплаты игрокам за столом.

Двухтокенная система

Мы ввели систему на основе двух токенов, которая равномерно обслуживает интересы пользователей и инвесторов. Токены Acebusters бывают двух видов:
  • Nutz (NTZ), токены игроков, позволяющие им участвовать в играх и защищать денежные средства игроков от нестабильности рынка;
  • Acebusters Power (ABP), токены инвесторов и партнеров, позволяющие им получать прибыль от роста проекта и участвовать в процессе принятия решений.

Crowdsale
На данный момент у нас стартовала Crowdsale. Мы очень хотим чтобы Вы поддержали наш проект. Здесь Вы можете приобрести NTZ: https://www.acebusters.com/crowdsale

А что насчет Bounties?
У нас есть Bounties! К сожалению translation bounties уже расхватали, но еще есть два вида:
  • Бонусы для партнеров. Мы ищем лучшие маркетинговые каналы (блоги, сайты и т.д.) для нашей партнерской программы. Получайте до 5% от инвестиций людей, которых вы привели.
  • Бонусы за найденные ошибки.
Подробнее смотрете на нашем вебсайте: https://www.acebusters.com/ru/bounties

Если у Вас остались сомнения или вопросы по поводу жизнидеятельности нашего проекта, не стесняйтесь, пишите вопросы здесь или в нашем Discord чате: https://discordapp.com/invite/7PesDTZ

Полный технический документ можно найти здесь: https://www.acebusters.com/files/ace...whitepaper.pdf
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