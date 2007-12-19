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[ICO] Eloplay - смарт-турниры по киберспорту - 16.10 – 15.11.2017

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Старый Сегодня, 20:11
#1
Форекс-блогер
 
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[ICO] Eloplay - смарт-турниры по киберспорту - 16.10 – 15.11.2017
Друзья, в настоящее время трудно удивить кого-либо новым краудсейлом. Можно даже сказать, что они растут, как грибы после дождя. А это значит, что проблема выбора для инвесторов осложняется еще больше.
Как определить какой проект «выстрелит», а его токены вырастут в цене? Непростая задача. Сегодня я расскажу вам немного о проекте, у которого есть все шансы на успех.


Компания Eloplay основана в Эстонии и имеет регуляцию ЕС.
Она занимается организацией смарт-турниров по киберспорту. Важная особенность – это работающая платформа, которая уже показала свою эффективность. Она с успехом функционирует уже 1,5 года.
Судите сами, за время ее работы проведено 3500 турниров, зарегистрировано 90 000 игроков и выплачено $10 000 призовых.
Теперь компания с помощью краудсейла хочет выйти на мировой уровень.

Почему именно киберспорт?

Аудитория киберспорта — это 385.5 миллионов человек, которые тратят на это 230 миллионов долларов в год. Регулярно проводятся крупные турниры для про игроков, на которых призовые могут составлять миллионы долларов США. Но в то же время, их может получить лишь небольшая группа элитных игроков и команд.
Компания Eloplay позволяет держателям своих токенов организовывать турниры и предоставляет для этого все необходимые средства.

Преимущества для собственников токенов
1. Турниры на технологии блокчейн позволят игрокам и организациям самостоятельно собирать крупные призовые фонды на Eloplay.
2. Возможность держателям организовывать турниры.
3. Возможность получить токены в качестве награды за победу в киберспортивных смарт-турнирах.
4. Размещение рекламы за токены.
5. Возможность продать токены на биржах.
Количество токенов будет ограничено, поэтому цена на них будет расти.

Компания планирует произвести выход на новые рынки и укрепить свои позиции за пределами СНГ. Кроме того, на собранные средства будет произведено добавление новых игр. Это очень важно, ведь каждая новая игра на платформе расширяет аудиторию на десятки миллионов игроков. Также в планах привлечение крупных рекламодателей.

Детали краудсейла
Тикер токена - ELT
Максимальная цель продажи токенов: $12,000,000
Минимальная цель продажи токенов: $3,000,000
Принимаемые валюты: ETH, BTC
Курс обмена токенов: 1 ETH = 10,000 ELT
Количество токенов в одни руки: не ограничено
Максимальная сумма транзакции: не ограничено
Минимальная сумма транзакции: 0.1 ETH

Распределение токенов Eloplay
80% будет продано на ICO
10% останутся в команде
5% получат консультанты
3% бонусная программа
2% долгосрочный бонусный фонд

Бонусы

Бонусы составляют от 20 до 5%
Причем бонус в 20% доступен только в первый час после начала продаж, а 15% - в первые сутки.

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