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О большом достижении России и важном уроке из него

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Старый Сегодня, 20:05
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
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О большом достижении России и важном уроке из него
Совсем не всё так плохо в современной Российской Федерации, как это пытаются представить некоторые злопыхатели! Несмотря на западные #санкции, #Россия живёт не так уж скромно, а богатеет вполне успешно. Опять же людям становится жить лучше, что скрипя зубами признают даже зарубежные оппоненты.

Вот что говорит на этот счёт иностранная (и потому непредвзятая) статистика.

Число только официальных долларовых миллионеров выросло в России за минувший год почти на 20%. По этому показателю страна далеко превзошла мир в целом и основных мировых конкурентов.


Теперь их число составляет 182 тыс. чел. Или 0,125% от населения страны.

Разве это не успех? Успех же!

Основным его фактором стал уверенный рост в российских акциях. В среднем около трети активов отечественных миллионеров занимают долевые ценные бумаги.


А индекс ММВБ за прошлый год вырос на 24%, да и #рубль укрепился. Правда, основной рост а бумагах российских эмитентов пришёлся на транспорт (прежде всего, Аэрофлот) и энергетику («Интер РАО» и «ФСК ЕЭС»). Но даже инвесторы в нефтегаз, занимающий основную долю на российском фондовом рынке, не были сильно обижены.


Анализируя эти достижения, проще всего пуститься в популистские разговоры про несправедливость, #неравенство и #бедность. Но такое направление дискуссии было бы не совсем конструктивным. Тем более, что принудительно менять систему никто не собирается, даже Алексей navalny Навальный. Вопрос, скорее в том, что
мог бы сделать каждый для себя и на своём месте, чтобы получить хотя бы кусочек от пролившихся на российских миллионеров щедрот валютного и фондового рынков..

И вот если самым бедным на этой поляне ловить практически нечего, то среднему классу самое время задуматься. Ведь ставки по депозитам падают, цены на #недвижимость в лучшем случае стагнируют, иностранные валюты колеблются к рублю в нешироком диапазоне, становясь инструментом спекуляций, а не сбережений.

Может, уже давно пора побороть страхи, преодолеть стереотипы и таки начать инвестировать в #акции? Причём не в народные IPO Роснефти и ВТБ, а в более широкий набор таких инструментов, либо, что ещё проще, в индексные паевые фонды?

Вот лично вас что удерживает от подобных вложений?

Источник
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Влад555 вне форума  
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